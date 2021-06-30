В движении «Совет Матерей» рассказали о проблемах с выплатами на детей в регионах

Председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая рассказала, с какими проблемами сталкиваются нуждающиеся семьи в регионах при обращении за положенными им выплатами на детей.

На горячую линию «Совета Матерей», в его соцсети поступают сотни обращений в день по мерам поддержки беременных женщин и семей с детьми. Гражданам дают консультации, информируют о порядке подачи документов, о том, в какие инстанции обращаться, сообщила Буцкая, комментируя вопрос жительницы Астрахани, обратившейся на прямую линию с президентом. Ей отказали в выплатах на ребенка.

«Глава Минтруда Антон Котяков оперативно отреагировал на это заявление, он отметил, что женщина права, а требования местных властей незаконны. Даже если человек работал один месяц в году – он имеет право нa назначение выплаты», – приводятся слова Буцкой на сайте «Единой России».

Это не единичный случай отказа, отметила Буцкая. Одним из критериев для признания семьи малообеспеченной является наличие в собственности не более одного транспортного средства. «Если автомобиль угнали, и семья приобрела вместо нее другой, то считается, что она владеет двумя до тех пор, пока не закрыто уголовное дело. Мало того, что люди пострадали, они еще не могут получать положенные им выплаты», – отметила она.

Эксперт добавила, что такие обращения в «Совете матерей» пытаются решить в «ручном режиме» – объясняют, как обратиться в ГИБДД, написать заявление и попробовать снять транспортное средство с учета в связи с утратой.

«Эти данные мы передаем в Минтруд, чтобы они, в свою очередь попытались уже сверху пролоббировать этот вопрос, чтобы машины, находящиеся в угоне, не считались собственностью и вычеркивались из имущественной базы», – рассказала председатель «Совета матерей».

Она также добавила, что «Минтруд в июле запустит горячую линию, посвященную выплатам семьям с детьми. Мы очень рассчитываем на нее, чтобы узнать, что волнует людей в регионах, составить список самых частых вопросов, предложить какие-то инициативы. Чтобы такие проблемы, как в Астраханской области, быстро решались».

Жительница Астраханской области Оксана Плужникова во время прямой линии обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации с выплатами матерям детей от трех до семи лет. По ее словам, в регионе для получения выплаты или продления определенных льгот учитывается доход за 12 месяцев 2020 года, и если хотя бы в одном месяце дохода не было, в выплатах отказывают.