В РФ началась повторная вакцинация и ревакцинация от COVID-19

В регионах РФ началась повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции и вакцинация уже переболевших COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Минздрав РФ утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», – сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию.