 

В РФ началась повторная вакцинация и ревакцинация от COVID-19

30.06.2021, 21:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В регионах РФ началась повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции и вакцинация уже переболевших COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Минздрав РФ утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», – сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / “Хочется любить как в первый и последний раз”. Michelle Andrade перепела свою испаноязычную песню на украинском языке. Аудио

24.12 / НАК “Нафтогаз України” и “Укрнафта” погасили долги перед правительством Украины

07.08 / В Украине вступил в силу закон о сборе за вылет пассажиров

15.03 / Тихановская призвала трех политзаключенных в Беларуси прекратить голодовку

11.04 / Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России

01.11 / Посетитель магазина во Владимирской области взорвал гранату и получил ранения

04.02 / В январе украинские правоохранители сообщили о подозрении 15 боевикам, 10 – объявлены в розыск

03.07 / Кравчук: Свои проблемы мы будем решать сами как суверенное независимое государство, в том числе проблемы, связанные с Порошенко

10.04 / Госдеп отказался платить Ирану за возможность начать переговоры

18.12 / Кирилл Тимошенко: Ермак редко берет трубку, когда это очень срочно нужно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика