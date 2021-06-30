В Ленобласти погибла пятилетняя девочка, запутавшись в веревке на самодельных качелях

В Гатчинском районе Ленинградской области погибла пятилетняя девочка, она запуталась в веревке на самодельных качелях, возбуждено уголовное дело, информирует региональное СУСК России.

«По предварительным данным, 30 июня в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в веревке и погибла», – говорится в сообщении на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», – уточнило ведомство.

Ранее сообщалось, что следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре.