Комментатор Вацко отреагировал на победный гол Довбика громким криком. Видео

“Подача… Удар! Гооооооол! Артем Довбик, Артем Довбик, Артем Довбик приносит нам победу! Я же говорил, что у него будет момент!” – закричал Вацко.

Позднее комментатор в своем Instagram поблагодарил сборную Украины за игру и пожелал получившему травму Артему Беседину скорейшего выздоровления.

Так же эмоционально Вацко реагировал на гол, забитый Андреем Ярмоленко в матче против Северной Македонии.

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A post shared by Viktor Vatsko (@v.vatsko)

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Видео: Олег Боруца / Facebook

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