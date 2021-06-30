 

Комментатор Вацко отреагировал на победный гол Довбика громким криком. Видео

30.06.2021, 21:34, Новости дня
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“Подача… Удар! Гооооооол! Артем Довбик, Артем Довбик, Артем Довбик приносит нам победу! Я же говорил, что у него будет момент!” – закричал Вацко. 

Позднее комментатор в своем Instagram поблагодарил сборную Украины за игру и пожелал получившему травму Артему Беседину скорейшего выздоровления.

Так же эмоционально Вацко реагировал на гол, забитый Андреем Ярмоленко в матче против Северной Македонии. 

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A post shared by Viktor Vatsko (@v.vatsko)

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Видео: Олег Боруца / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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