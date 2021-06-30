Комментатор Вацко отреагировал на победный гол Довбика громким криком. Видео
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“Подача… Удар! Гооооооол! Артем Довбик, Артем Довбик, Артем Довбик приносит нам победу! Я же говорил, что у него будет момент!” – закричал Вацко.
Позднее комментатор в своем Instagram поблагодарил сборную Украины за игру и пожелал получившему травму Артему Беседину скорейшего выздоровления.
Так же эмоционально Вацко реагировал на гол, забитый Андреем Ярмоленко в матче против Северной Македонии.
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Видео: Олег Боруца / Facebook
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