 

Во Львовском горсовете назвали вероятную причину остановки сердца бегуна на полумарафоне

30.06.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Никулин сообщил, что погибший Носадчук был не профессиональным спортсменом, а аматором. Он работал в IT-сфере.

“Бегал с высоким пульсом (175–189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к “красной” зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой. Также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма”, – написал он.

Чиновник отметил, что 15-километровую дистанцию полумарафона Носадчук пробежал за очень быстрое время, установил личный рекорд и стремился его улучшить на дистанции 21 км.

“Учитывая результаты Никиты в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее. И эта информация дает понять, что он, будучи бегуном-любителем, мчался к финишу на грани своих возможностей”, – написал Никулин.

https://www.facebook.com/anton.nikulin.5/posts/10225606001121896

Контекст:

Носадчук погиб во время полумарафона 27 июня. Он не добежал до финиша около 200 метров. 

Как пишет Zaxid.net, 23-летний Носадчук жил во Львове и около двух лет работал в IT-компании SoftServe. Его родители живут в Кривом Роге Днепропетровской области.

Львовский полумарафон проводился шестой раз, сообщали на сайте горсовета. Он предусматривал индивидуальные забеги на 21 км, 10 км и 4,2 км. Кроме индивидуальных дистанций, также были предусмотрены командные соревнования, эстафета, детские старты (1000 м, 500 м и 100 м) и семейный забег (1,6 км). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Украина обвинила Венгрию в «наглом вмешательстве» в выборы

28.09 / Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза Армении

02.07 / Мнения: Триумф Путина

18.07 / Учеными из Астрахани была создана съедобная пищевая пленка

04.07 / Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

27.04 / Бразилия не одобрила «Спутник V»

20.09 / В России назвали спекуляциями заявление США о возвращении Совбезом ООН антииранских санкций

14.02 / Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины

16.12 / Помпео назвал Россию «реальным вызовом»

31.07 / Была ли жизнь на Марсе? – NASA отправит марсоход с вертолётом для исследования Красной планеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика