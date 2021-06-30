Во Львовском горсовете назвали вероятную причину остановки сердца бегуна на полумарафоне

Никулин сообщил, что погибший Носадчук был не профессиональным спортсменом, а аматором. Он работал в IT-сфере.

“Бегал с высоким пульсом (175–189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к “красной” зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой. Также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма”, – написал он.

Чиновник отметил, что 15-километровую дистанцию полумарафона Носадчук пробежал за очень быстрое время, установил личный рекорд и стремился его улучшить на дистанции 21 км.

“Учитывая результаты Никиты в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее. И эта информация дает понять, что он, будучи бегуном-любителем, мчался к финишу на грани своих возможностей”, – написал Никулин.

https://www.facebook.com/anton.nikulin.5/posts/10225606001121896

Контекст:

Носадчук погиб во время полумарафона 27 июня. Он не добежал до финиша около 200 метров.

Как пишет Zaxid.net, 23-летний Носадчук жил во Львове и около двух лет работал в IT-компании SoftServe. Его родители живут в Кривом Роге Днепропетровской области.

Львовский полумарафон проводился шестой раз, сообщали на сайте горсовета. Он предусматривал индивидуальные забеги на 21 км, 10 км и 4,2 км. Кроме индивидуальных дистанций, также были предусмотрены командные соревнования, эстафета, детские старты (1000 м, 500 м и 100 м) и семейный забег (1,6 км).

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