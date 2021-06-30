 

В Харьковском горсовете произошла драка с участием депутатов и охранников. Видео

30.06.2021, 21:34, Новости дня
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На видео из сессионного зала виден, в частности, конфликт между охраной и депутатом горсовета (“Блок Светличной “Вместе!”) Дмитрием Булахом. 

По словам Булаха, охранники при поддержке полиции блокировали вход в зал для предпринимателей, помощников депутатов и других желающих присутствовать на сессии. Людей пропустили только после конфликта, отметил депутат.

На видео, снятом в коридоре возле зала, слышно, как полицейский кричит: “Что вы хватаете? Отошли!” В ответ один из участников толкучки спрашивает: “Что с тобой такое? Ты невменяемый или что?” – и показывает документы, предположительно, помощника депутата.

ВИДЕОВидео: Суспільне Харків / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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