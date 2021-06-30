Ярмоленко отдаст премии за Евро 2020 больным детям

“Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям”, – сказал агент.

По его словам, футболист собирается контролировать расход средств, выделенных на благотворительность.

Контекст:

Ярмоленко родился в 1989 году в Ленинграде (СССР). Когда ему исполнилось три года, родители вернулись на родину в Украину.

Ярмоленко дебютировал в составе сборной Украины по футболу в 2009 году. Он участвовал в трех чемпионатах Европы – 2012-го, 2016-го и 2020 года.

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