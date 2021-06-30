Компания HP выпустила ноутбук весом менее килограмма

Компания Hewlett-Packard объявила о выпуске новой модель ноутбука Pavilion Aero 13. Характерной особенностью данного устройства является очень малый вес. Переносной компьютер на 13 г не дотягивает до одного килограмма.

По словам экспертов, на сегодня это самый легкий на мировом рынке пользовательский ноутбук данного класса. Размер экрана здесь, кстати, составляет 13,3 дюйма. То есть, устройство вовсе не маленькое.

Также производитель сообщает, что в основу конструкции положен процессор AMD Ryzen 5000-й серии. А за графику отвечает AMD Radeon. Основная память обеспечена SSD-накопителем емкостью 512 Гб. Объем оперативной памяти – 16 Гб. Объявлена и базовая цена – 749 американских долларов.