 

Сын Олега Табакова признал внебрачную дочь, но жениться отказался

30.06.2021, 21:30, Разное
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Прошлым летом 25-летний Павел Табаков впервые стал отцом, но информация об этом появилась в СМИ только сейчас. Сын режиссера Олега Табакова отказался вести в ЗАГС мать своего ребенка, но признал внебрачную дочь.
Недавно малышку крестили, а Марина Зудина, которая была на таинстве, подтвердила журналистам, что стала бабушкой. Дочь Мию Табакову-младшему подарила актриса Софья Синицына. Сын режиссера пошел по стопам своих известных родителей. Он активно снимается в кино и является на данный момент очень востребованным артистом. С матерью своего будущего ребенка он познакомился в 2017 году во время съемок драмы «Как я стал…». Спустя два года пару видели во время совместного отдыха в Майями. При этом свою личную жизнь Павел Табаков комментировать отказывался.

Софья Синицына показывает Мию в социальных сетях, но никогда не упоминала о том, кто является отцом девочки. При крещении девочке дали имя Марина, как у бабушки. Мать Павла Табакова хочет, чтобы у нее с Софьей Синицыной сложились нормальные отношения. Марина Зудина рада, что у нее появилась внучка, но заявила, что Мие ее лучше называть не «бабушка», а по имени.

На данный момент Павел Табаков снимает для матери своего ребенка квартиру в столице на Патриарших прудах. По словам знакомого актера, Софья Синицына уроженка Мурома, поэтому своего жилья у нее в Москве нет. Она хотела, чтобы звездный наследник купил им с Мией квартиру, но актер признался, что еще не заработал на недвижимость. Сын Марины Зудиной материально обеспечивает ребенка, но видится с малышкой редко из-за занятости на съемках. Кроме этого, он лоббирует интересы Софьи Синицыной на кастингах одной из кинокомпаний. Студия «Амедиа» сняла молодую актрису в новом сериале «В парке Чаир», который выйдет в этом году.



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