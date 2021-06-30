 

Эвелина Бледанс призналась, что ее особенному сыну прооперировали две ноги

30.06.2021, 21:30, Разное
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В своем микроблоге Instagram Эвелина Бледанс раскрыла подписчикам диагноз своего сына Семена. Оказывается, ее особенному наследнику сделали операцию на двух ногах.
По словам актрисы, фолловеры у нее часто спрашивали по поводу шрамов на коленях Семена. Эвелина Бледанс рассказала, что у ее сына с синдромом Дауна врожденный вывих надколенников. Она объездила с ребенком много стран, испробовав различные терапии. Артистка до последнего думала, что удастся справиться с патологией без хирургического вмешательства. В результате, одну ногу прооперировали в России, а вторую – на следующий год в Германии. Теперь требуется постоянная работа над укреплением конечностей. При этом артистке больше понравился результат работы отечественных врачей, поэтому она жалеет, что думала «заграничное, значит – лучше».

Эвелина Бледанс призналась, что пролила много слез во время ожидания Семена из операционных и выбегала в коридор, чтобы он не видел ее состояния. Знаменитость была в отчаянии, когда у ребенка поднималась температура и не помогали обезболивающие. Она считает, что ее особенный сын – настоящий герой. Семен проявил немыслимое терпение и выносливость, а также выдержал множество боли и трудности длительного периода восстановления.



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