Военный корреспондент Поддубный рассказал, чем интересен фильм «Турист»

Военный корреспондент и телеведущий Евгений Поддубный положительно отозвался о боевике «Турист», который рассказывает о событиях в Центральноафриканской Республике.

По его мнению, особенно хорошо выделяется работа режиссера. Поддубный призвал представителей российского кинематографа чаще освещать в своих картинах острые проблемы современного общества и политики.

«Я всегда приветствую любую попытку творческих людей рассказать про современные процессы доступным и понятным всем языком – посредством кинематографа», — подчеркнул военкор.

По его словам, отечественному кинематографу стоит брать за основу события последних лет, как это сейчас делают на Западе. Он отметил, что такого рода фильмы «отвечают интересам национальной безопасности» и призвал российских режиссеров «не стесняться» создавать подобные картины.

«Наша интеллигенция почему-то стесняется снимать такие фильмы, как «Турист». Однако я считаю, что этим необходимо заниматься», — рассказал телеведущий.

При этом он выразил удивление тем, что кинематограф не снял подобных картин о событиях в Сирии и Украине, что помогло бы населению страны лучше понять политику РФ на мировой арене. Коснувшись вопроса о значимости таких фильмов, как «Турист», для России, он привел цитату из этого фильма.

«Там есть очень хорошее высказывание: «Американцы воюют за демократию, а мы за справедливость». Так вот, в этой фразе и заключается весь смысл внешней политики нашей страны», — заключил Поддубный.

Кинолента «Турист» основана на реальных событиях, происходивших в Центральноафриканской Республике в конце прошлого года. Тогда боевики из «Коалиции патриотов за перемены» попытались устроить государственный переворот.

В центре сюжета — прибывшие в ЦАР для обучения местной армии российские инструкторы, которых западные СМИ часто приписывают к «ЧВК Вагнера». Благодаря их помощи удается остановить боевиков и спасти мирных жителей.