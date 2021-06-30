Путин назвал причины высоких цен на отдых в России

Президент России Владимир Путин выделил две причины, по которым внутренний туризм обходится гражданам дороже зарубежного. О них он рассказал в ходе прямой линии, которая прошла 30 июня.

По словам Путина, первая причина заключается в отсутствии инвестиций в туристическую отрасль как со стороны отдыхающих, так и со стороны государства. Российский лидер пояснил, что путешественники всегда предпочитали уезжать за границу, и только за 2019 год оставили за рубежом 36 миллиардов долларов. Вторая причина – закрытие границ из-за пандемии, в результате чего спрос на российские курорты превысил предложение, передаёт телеканал “Царьград”.