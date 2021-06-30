Путин назвал число умерших из-за коронавируса депутатов Госдумы

Владимир Путин отметил, что депутаты Госдумы значительное время работали в условиях пандемии, рискуя своим здоровьем и жизнью. По словам президента, они принимали решения по важнейшим направлениям, оказывали помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики. “Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне”, – считает глава государства.

Также российский лидер отметил, что примерно 25% состава Госдумы переболели ковидом, четверо скончались. “Люди приходили и исполняли свой долг”, – подчеркнул Владимир Владимирович. Вместе с тем президент заявил, что страна преодолела “самый острый участок гораздо мягче”, чем другие государства, в том числе благодаря депутатам ГД.

Напомним, выборы Госдумы VIII созыва пройдут 17-19 сентября 2021 года. Из-за сложной эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия решила сделать голосование многодневным.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимир Путин высказался о работе “Единой России”. Глава государства отметил, что партия не занимается популизмом, принимает непопулярные нужные решения.