Мнение: Письмо: “Вторая попытка была удачной”

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brotandos

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо за тесты, очень счастлив попасть на них!

Хотел бы попросить прочесть мое письмо в рубрику. Я уже писал раньше письмо, но с другого аккаунта: https://evo-lutio.livejournal.com/1268922.html. Надеюсь удача меня благославит и на этот раз.

С девушкой из письма все сошло на нет, к сожалению. Был по шее в работе, а для нее пыла онлайн общения не хватило. Я уговаривал ее приехать ко мне, обещал решить ее проблемы, обеспечить жильем. Сказала, что не может согласиться, так как мы не женаты. Сказал, что буду рад быть мужем. Не помню что она ответила, но что-то невнятное для меня. Скорей всего она не хотела мне доверять. Мои молчания ее не устраивали, а достижения (по моему мнению) на работе и дела с друзьями не показались для нее существенными.

В середине весны с той работы я уволился и готовился устроиться в международную компанию. Мои усилия оправдались и я получил место среди специалистов из Англии. Работы стало не меньше, а больше, к тому же я паралелльно занимался собственными проектами и уделял время общему с друзьями делу. Треть от зарплаты уходят на накопления для квартиры родителям в уютном городе среди гор взамен морозного промышленного города. Остальная часть львиной долей ушла на улучшение здоровья и закрытия кредита, которую я взял во время подготовки к устройству в английскую компанию.

Тогда же примерно установил Тиндер, поставил фотки общего плана, где не видно лица, видео из футбольного матча с моим голом. Имя придумал фейковое и в описании было: “Не низкий, голос не писклявый. Увлекаюсь IT и историей”. Поставил его, чтобы быть чутка в тонусе и как-то пассивно там сидел, заходил раз в неделю.

Однажды завязался разговор с девушкой по имени С. На фотках она красивая, высокая и фигуристая. Но было ощущение, будто она фоткалась не выспавшейся. На аве понравились кросовки, у друга похожие, он из штатов заказывал. Также у нее была фотка из музея рядом с бюстом.

Я: Кросовки – нечто. Из штатов?

С: Нет. С Reebok. Лимитированная коллекция

Я: Надо же, только заметил, что у вас со статуей похожие черты лица. Бюст не похож на греческий. Можно узнать, откуда он?

С: Это балерина. Стоит в музее …

Спустя два дня:

Я: Привет, как дела?

С: Привет. Отлично. У тебя?

Я: Супер) Хочу узнать, есть ли у меня возможность пригласить на чашку кофе в субботу?

С: В субботу были планы с друзьями)

Я: А в воскресенье?

С: Тоже был план поехать в тур

Но это не точно

Знаешь же, как всегда все делается в последний момент

Поэтому не могу сказать точно

Спокойной ночи

Обсудим ближе к дате

Она скинула свою инсту и я подписался на нее. В воскресенье мы встретились, я чутка опоздал, потому что в бутике цветы готовили долго, но вышло красивей, чем я покупал раньше. По фоткам в Тиндере я ожидал, что она будет без настроения и кислой. Но оказалось она очень веселая. В кафе мы общались о разном, но забыл о чем. Помню, что мне понравилась ее тату на предплечии, там руны были нарисованы, которые я тщательно рассматривал. Долго посидеть не получилось, у меня была игра с друзьями в футбол. Но я опять встретился с ней после футбола ближе к ночи.

После игры я встретил ее с ее подругой, они пили пиво. Как я пришел, подруга ушла и уже гуляли вдвоем. Следующие полтора часа мы гуляли, она рассказывала о своем впечатлении обо мне. Из Тиндера она была в сомнениях маньяк я или нет и встреча со мной для меня была риском. Фотки и описание не особо располагали к доверию. Но я оказался адекватным. В ответ я пошутил, что где-то спрятал лопату и хочу прогуляться с ней до того места. Она рассказывала о своих походах в горы и путешествиях по горам и городам, я рассказывал про историю. Поделились секретами фотографирования, оказывается оба увлекались этим понемногу. Не знаю как дошли до этой темы, я говорил как в школьном времени сбила машина и не рассказывал маме, так как боялся ее реакции, а она рассказывала, как в пейнтболе ей выстрелили в палец и было видно до костей.

Проводил ее до дома, мы обнялись и я сделал попытку поцеловать. Спросила, хочу ли я ее поцеловать, я ответил “очень”. Вторая попытка была удачной. Она прокомментировала, что целоваться я не умею, я ответил, что не было времени на поцелуи, был в работе постоянно.

С: Ничего, научишься

Я: Поможешь?

Потом была еще одна встреча, но короткая, у нее дела были. К этой встрече я пришел с энергетиком для нее, так как она спала мало.

На тот же день С. гуляла с друзьями, она выкладывала подробно в сторис видео со встречи. Но в одном из видео она уперлась к плечу одного парня, который смотрел в смартфон. Рукой притянула подбородок к себе, чтобы он посмотрел на нее. Но он как-то без восторга поднял голову. Я кинул ей комментарий на этот сторис:

Я: Парень выглядит равнодушным. Будто ты мешаешь ему делать важное.

С: 😂 Да он закидывал историю. Я мешала ему

Я: Смотря по твоей инсте, у меня ощущение, будто меня в твоей жизни нет и я там лишний

А потом я пошел спать. На утро вижу, как она подписалась на мою страницу, поставила несколько лайков, и в ответ написала:

С: Там многих нет

Инста по тематике друзья и красота

Я не могу так быстро

Мне нужно время

У меня сейчас напряжное время , диссер опыты , работа +комиссия, курсы и ещё плюс с друзьями надо видеться ( они скоро все разъедуться)

Уже утром пишу:

Я: Привет. Когда надо диссер сдать?

С: Привет. Предзащита на следующей неделе

Я: Дай пожалуйста знать, как защитишь

С: Ок

После ее ответа я понял, что на этом все, что она больше не напишет. Я думал, что зря написал “пожалуйста”.

С этого момента я по горло себя занял, занялся здоровьем и нагрузил себя работой.

Спустя месяц я зарегался в приложении, где можно выбрать родной язык и какому обучаешься. Система позволяла общаться с носителями языка. Мне нужно было прокачать английский. Тут я заполнил свой профиль гораздо подробней, свои предпочтения для обсуждений, фоток с разных ракурсов, которые я выкладывал в Вашем блоге. Придумал никнейм из двух казахских слов и звучало на немецкий лад. Общаться с иностранцами получалось не плавно и я не знал о чем общаться, поэтому я начал общаться на английском уже с соотечественницами. Для них я выгляжу как иностранец и имя подобрал такое. Поступок не честный, но я честно общался с девушками на английском и мог так или иначе помогать, ведь каждый день общаюсь и англичанами. Удачнее всего разговор завязался с девушкой А.

Я: Третья фотка выглядит как снимок из кино

А: )) Это на фоне Абу Даби, очень красиво. Ты из Алматы? Живешь тут?

Я: Сейчас – да. Но я не отсюда

А: А откуда?

Я: Из индустриального города с населением 300к

А: Какой?

Я: Хочешь поситить?)

А: Где?

Я: Прогнозирую следующий вопрос будет “когда”. Я прав?)

А: 🤔

Я: Я с Караганды

А: Когда? 😅😅 Фотки реальны? Твои?

Я: А какой национальности чувак на фото по твоему мнению?

А: Почему фотки без улыбок? 🤪 Такой серъезный

Я: Хочешь видеть меня улыбающимся?

А: Нужно подумать об этом

Я: Как насчет пятницы?

А: Это не Тиндер

Я: Что за Тиндер?

А: Я тебя не знаю. Как я пойду с тобой?))

Я: С наслаждением

А: Ты уверен?

Я: Я на это надеюсь

А: Где вы там едите на аве?

Я: Позволь пригласить тебя туда

А: Вдруг ты киллер. Агент 007 и прочее

Я: Он никогда девушек не убивал. Он спал с ними

А: 😂😂😂😂😂 Не знаю, не смотрела 😂😂😂😅

Сколько тебе?

Я: Столько же, как и тебе

А: 29?

Я: 25

А: )) шутка. Я 94 года рождения

Я: )))

А: Ты 96 года?

Я: Да

А: Классно

Я: Это значит да?

А: Да что?

Я: Угостить тебя кофе

А: Но я не живу в Астане

Я: Хм. Так и я не там

А: А где ты?

Я: Рядом с … А ты?

А: За МКАДом. Шутка, я живу в … Что ты делаешь? Ты такой молодой

Я: (На коммент о молодость) я подхожу тебе?

А: Ты не ответил на мой вопрос

Я: (Скинул музыку)

А: Где ты?

Я: Дома, а ты?

А: Тоже.

Ты не отвечаешь на сообщения. А я же жду.

Я: Ты прелесь. Ты же не собираешься со мной рвать?

А: С такими темпами все можно ожидать

Я: Блин

А: Было классно с тобой общаться. Пока

Я: Ты серьезно?

А: Да

Я: Мы же пообщаемся завтра?

А: Ты не отвечаешь на вопросы

Я: Вроде на все вопросы ответил.

Мне жаль, что тебе моих ответов недостаточно. Ты очень милая, я надеялся увидеться с тобой.

А: Ну ладно))) не будем прощаться

Спасибо, что дочитали.