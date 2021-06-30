 

Мнение: Путин не поддерживает обязательную вакцинацию

30.06.2021, 21:18, Разное
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Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить (с)

Путин сегодня заявил, что как и раньше, обязательную вакцинацию не поддерживает, при этом Госдума сама отказалась включать прививки от коронавируса в число обязательных. Но при этом, по тому же закону, местные власти имеют право вводить локальные обязательные прививки.

Собственно, как и ранее, вся ответственность переложена на губернаторов. Только если в прошлом году они отвечали за локдауны, то в этом году за обязательную вакцинацию, которую они могут либо вводить, либо не вводить, опираясь на ситуацию в регионе и мнение местных врачей. Собственно, обязательная вакцинация позиционируется как способ избежать прошлогодних локдаунов в регионах, которые вводились все теми же губернаторами.

Такого, что Кремль скажет "Ша, всем быстро вакцинироваться", у нас тут жуткий тоталитаризм, не будет – как и ранее, федеральный центр ограничится призывами и уговорами, а уже обязывать будут местные власти, грозя штрафами и увольнениями, которые конечно же будут иметь ограниченный эффект, что уже проявлялось в ситуации с обязательным ношением масок и перчаток. Так что сильно сомневаюсь, что искомые 60% вакцинированных смогут набрать в планируемые сроки, может быть в следующем году.

Вполне понятно, что с такой позицией в попытках властей усидеть на двух стульях сразу, часть граждан и дальше будет забивать на уговоры и угрозы, что и показывают различные опросы общественного мнения и уже бесконечных холиваров сторонников и противников обязательной вакцинации, который уверенно забарывает хохлосрач.

Но с другой стороны, ранее уже не раз отмечалось, что в текущей ситуации однозначно хороших вариантов все равно нет.

Локдауны – проверяли в прошлом году – не помогло. Эпидемия счастливо продолжается, плюс экономический ущерб получился неприятным.
Делать вид, что болезни нет – наглядно проверено в Бразилии, где сейчас пик смертности и огромные демонстрации против Болсонару.
Добровольнация вакцинация – чуть более 12-14% за несколько месяцев – добровольно, значит не обязательно.
Ну а теперь вот обязательная вакцинация, которая как бы и не обязательная (см. эпиграф).
Что-то будет в следующем году…

Также Путин заявил, что нельзя увольнять в случае наличия медотвода от ковидной привики и что он сам прививался "Спутником".

Источник: Colonel Cassad



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