Мнение: Пенсии за прививку, Онищенко за вакцинацию и полгода за справку о ковиде

1. Непривившихся обрабатывают кнутом и пряником. Сулят ещё и лотерейные билеты, и премии на работе – лишь бы только люди исполнили свой гражданский долг. Теперь вот предлагают ещё и повысить пенсии тем, кто согласился привиться:

https://argumenti.ru/society/2021/06/728071

Политолог Сергей Марков призвал перенести выборы в Госдуму и ввести надбавки к пенсии пенсионерам за вакцинацию, поскольку в России сейчас рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Наступает катастрофа. Уже более 20 тысяч в день», – обеспокоен политолог.

«Только 11% вакцинированных. Буря антиваксеров в соцсетях. Половина врачей антиваксеры», – заметил Марков. Он уверен, что «население жестко спросит с властей за бездействие».

Он предлагает ввести комплекс мер из 15 пунктов, в том числе: жесткая пропаганда всеобщей вакцинации, перенос выборов в Госдуму на после окончания пика эпидемии, отмена всех массовых мероприятий, максимальный переход к дистанционным формам работы, введение добавки к пенсии пенсионерам за вакцинацию, введение премии для бюджетников за вакцинацию, обязательная вакцинация всех госслужащих, депутатов всех уровней, мэров, губернаторов, руководителей госучреждений и госкорпораций.

Обязательная вакцинация врачей, полицейских, офицеров должна быть с выплатой премии.

Нет сомнений, что дополнительные 500 рублей к пенсии и всеобщие премии действительно вызвали бы резкий рост числа вакцинированных. Ведь подавляющее большинство россиян вовсе не являются принципиальными антипрививочниками (в конце концов, практически все получали те или иные прививки в детстве, не заметив никаких последствий этого). Просто наше общество неторопливо и пассивно, а убаюкивающие сказки активных антипрививочников оправдывают всеобщую лень. Мол, не такой уж страшный этот ковид: подождём и посмотрим, как будут другие прививаться, не вырастут ли у них коровьи рога. Ну а там и сами уколемся, да ещё и плюшки за это получим.

Проблема в том, что стимулирование вакцинации с помощью повышенных пенсий и премий никак не бьётся с идеей справедливости. Можно ещё понять, когда премии за вакцинацию давали в самом начале, первым нескольким тысячам или десяткам тысяч человек. Тогда вакцина и вправду была слабо проверена, и смелые добровольцы заслуживали награды.

Теперь всё иначе: с того момента, как в России стала массово доступна проверенная и работающая вакцина, справедливо уже не награждать за вакцинацию, а наоборот, брать деньги с тех, кто от неё отказывается.

Судите сами: пандемия ковида – это чрезвычайная ситуация, требующая повышенных расходов со стороны государства (то есть, нас с вами). Насколько долго затянется эта ситуация, теперь зависит главным образом от непривитых россиян (только после того, как они сделают прививки, заболеваемость и смертность от ковида снизятся до околонулевых значений, и можно будет снять опостылевшие всем ограничения, по примеру уже сделавших это Израиля и Исландии).

Поэтому справедливо было бы ввести специальный налог на антипрививочников, собранные средства от которого были бы окрашены и целевым образом направлялись бы на дорогостоящее лечение больных коронавирусом, на многомиллионные компенсации семьям погибших от ковида, на помощь страдающему от антиковидных ограничений бизнесу и на прочие траты по борьбе с эпидемией и её последствиями.

Ну а чтобы всё было на 100% справедливо и наглядно, можно одновременно ввести и специальный налог на прививочников, за счёт которого лечить тех, у кого из-за прививки возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

Ставки «антипрививочного» и «прививочного» налогов нужно будет оперативно корректировать, по факту реального уровня расходов на соответствующие цели. Думается, что через несколько месяцев после введения этой простой и справедливой системы налогообложения антипрививочников в стране практически не останется.

2. Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, утверждает, что вакцинировать человека на порядки дешевле, чем лечить от ковида:

https://lenta.ru/news/2021/06/29/onishenko_idet_v_raznos/

«Кроме упования на сознательность людей у нас еще есть другие рычаги давления — административные и уголовные. Запад без оглядки на просвещенное брюзжание не соблюдает никаких слащавых принципов свободы личности и требует от своих граждан прививок, не допускает до работы, например. И это делается правильно. Потому что кроме личной трусости и нежелания вакцинироваться есть еще общественная ответственность. Если я не привитый, то я могу быть опасен для окружающих. Я могу заболеть, и государство будет за меня платить в сотни раз больше, чем за дозу вакцины, которую я по каким-то причинам не хочу вколоть», — заметил политик.

Онищенко заявил, что если в человеке нет общественной ответственности, то государство обязано ее воспитать «всеми способами». По его словам, главным маркером того, что властям пора переходить к активным действиям служит тот факт, что за вакцинацию высказались профсоюзы.

«Сегодня у нас все в руках есть. У нас есть даже обращение работодателей, которые сказали: государство, примите решение, мы все обеспечим. Профсоюзы тоже высказались по тому поводу. А они — главные защитники сегодня рабочих. Они сказали, давайте привьемся. Поэтому здесь, я уверен, можно и нужно решать вопрос в их пользу», — отметил Онищенко.

Занятно. Профсоюзы поддерживают вакцинацию, тогда как многие левые политики и медийные деятели – не поддерживают. Как же далеки они от народа.

3. Шесть месяцев ареста за поддельную справку о Ковиде — это не шутки:

https://lenta.ru/news/2021/06/26/spravki/

В Свердловской области поймали сбытчика справок о медотводе к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Россиянин 1990 года рождения продавал справки в одной из торговых точек Екатеринбурга. Каждый документ о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса стоил тысячу рублей. У подозреваемого изъяли поддельные печати и документы по COVID-19.

Горелых отметил, что клиентов сбытчик справок искал в интернете. Сейчас свердловские полицейские принимают меры, чтобы заблокировать сайты с рекламой о продаже поддельных документов.

Действия задержанного подпадают под действие статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Ему грозит до двух лет тюрьмы, а его клиентам — арест до шести месяцев.