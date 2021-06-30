Путин и Спутник – Личное мнение

Во время своей прямой линии Владимир Путин заявил, что привился «Спутником».



Фото: Соцсети

Заявление мне понравилось, но ещё больше мне понравился ответ Президента на вопрос: «Почему не было видео вакцинации?»

Вот этот ответ:

А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Если я сказал, что сделал прививку, то значит сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством.



Так и только так должен отвечать сильный человек на провокации.

Сказал «вакцинировался» — значит вакцинировался. Всё остальное — слабость уровня «соловьёвых-шаляпиных», которых лично я серьёзно не воспринимаю.



Фото: Соцсети

Я, как и Путин, всегда — сколько себя помню — разговариваю с позиции силы, пусть порой и мягкой. Я такой родилась. Путин, скорее всего, тоже.

Разговаривать с позиции силы — это, в том числе, никогда и ни перед кем не оправдываться и никому ничего не доказывать.

Доказывать что-либо, если есть желание, можно только себе.

Провокаторы — мелкие умишки с ещё более мелкими душонками — сознательно или подсознательно стремятся втащить сильных людей в свою мышиную возню.

Вот и жена Костика Богомолова заявила, что Путин может и наврать о том, что сделал прививку.



Фото: Соцсети

«Если конечно он вакцинировался реально а не на словах», — написала неграмотная Ксения, возомнившая себя кровавой барыней. Странная, конечно, у неё самоидентификация, но сейчас речь — не об этом, а о том, как идти по жизни сильным человеком.

Повторю:

1) Никогда не перед кем не оправдывайтесь.

2) Никому ничего не доказывайте.

Запомнили? Сможете так жить? Почему?

Часто ловите себя на том, что пытаетесь кому-то что-то доказать? Что чувствуете при этом?

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