Дженнифер Лопес, Рики Мартин, Меган Фокс, Кэти Холмс, Рианна и другие звезды, которые поддержали месяц прайда

Рики Мартин

Весь июнь имя пуэрториканского певца не сходило с первых страниц журналов: в середине месяца он дал большое интервью, в котором были подняты различные темы: от сексуальной ориентации до проблем в общении с репортерами и семьи. Чуть позже, уже для другого издания, он и его супруг Джван Йозеф снлись в откровенной фотосессии, которая вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Поэтому в начале этой неделе Рики Мартин опубликовал большое обращение к своим подписчикам и публике в целом. Он выложил фото с ярким маникюром и написал следующее:

Пауза… Сегодня я хочу поговорить с вами о моей наиболее уязвимой стороне… Неделю назад я загрузил несколько фотографий с мужем для специального выпуска журнала Сap 74024. Это был замечательный опыт для нас обоих и способ отпраздновать нашу гордость.

Чего я не ожидал, особенно после всей работы, проделанной за столько лет, так это того, что большое количество людей решит отписаться от нас или будет оставлять унизительные комментарии. Конечно, меня беспокоит не количество подписчиков, а послание, стоящее за этим решением, которое вызвало у меня то же чувство, которое я испытывал много лет назад, прежде чем публично рассказать о своей сексуальной ориентации. Тот самый страх, который меня парализовал, мучил и не давал мне жить.

Сегодня я вижу эти фотографии и чувствую, что могу показать мою семью так, как они того заслуживают. Показать меня таким, какой я есть, независимо от того, что скажут люди. И тот страх, о котором я только что говорил, больше не парализует меня, напротив, он дает мне гораздо больше сил и подталкивает меня продолжать работать на благо миллионов людей, которые каждый день страдают из-за неприятия.

Больше всего я желаю в этой жизни, чтобы мы все могли чувствовать себя свободными, гордиться собой, быть счастливыми, любимыми, уважаемыми и принятыми. Чтобы мы все могли выразить свою ориентацию без возмездия и наказания. Несправедливо продолжать терять ценные жизни из-за предрассудков и отсутствия образования. Для всех тех, кто чувствует себя потерянным или не ценным за то, кем он является и с кем хочет быть, вы не одиноки, вас ждет большое сообщество с распростертыми объятиями. Это многого стоит, пожалуйста, не забывайте. #pride #pridemonth #loveislove, – заключил Мартин.

Рианна

Певица представила сегодня у себя в Instagram новую коллекцию нижнего белья собственной марки Savage – она выпустила коллаборацию SavageXPride совместно с пятью общественными организациями и ондами, которые помогают сексменьшинствам. В частности, в нее вошли черные чулки с радужной каймой сверху. Кстати, сейчас РиРи переживает романтический этап в своей жизни – недавно рэпер A$AP Rocky подтвердил, что у них роман, и уже несколько раз папарацци замечали их вместе.

Дженнифер Лопес

Латиноамериканская певица сейчас буквально купается в любви: ее возобновившийся роман с Беном Аффлеком обсуждают во всем мире, но она будто этого не замечает. Певица продолжает работать, выступать, сниматься в кино, заботиться о своих детях – и каждый из аспектов ее жизни пропитан любовью. Лопес опубликовала пляжное летнее фото и написала:

Поздравляем с Международным днем гордости всех моих #JLovers (поклонников Дженнифер), которые являются частью сообщества LGBTQIA+! Вы – сила. Вы – любовь. Вы – идеальны. #ЛюбовьВращаетЭтуПланету.

Сара Джессика Паркер

Актриса, которая сейчас находится в Нью-Йорке и снимается в продолжении прославившего ее сериала “Секс в большом городе”, поделилась с подписчиками кадрами Нью-Йорка. В том числе она запечатлела стену кирпичного дома, на которой было нарисовано радужное граффити. В подписи к посту она оставила запись:

Нью-Йорк, отличная книга, поездка на метро и гордость… Я не могу любить этот город еще сильнее.

Холли Берри

“Женщина-кошка” поделилась в своем блоге откровенным снимком, на котором она топлес в радужной юбке гулет по лесу. Возможно, фото было снято ее возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом.

Любовь – это всегда ответ #pridemonth, – написала она под фотографией.

Дженнифер Гарнер

Актриса, звезда фильма “Из 13 в 30” и бывшая жена Бена Аффлека опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое австралийским фотографом Джейменом Хадсоном под песню группы Coldplay – Sky Full Of Stars. На кадрах, где дельфины выныривают из воды, над волнами видна радуга.

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Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner)

Меган Фокс

Модель и актриса, звезда “Форсажа”, в этом году выделилась на фоне остальных коллег: она совершила каминг-аут и призналась в своей бисексуальности. Меган опубликовала селфи с маникюром цветов радуги и призналась, что уже на протяжении последних 20 лет считает себя бисексуалкой. Многих ее поклонников эта новость удивила, так как ранее Фокс никогда не была замечена в компании женщин и даже никогда не говорила о подобных сексуальных предпочтениях. А с прошлой весны она встречается с рэпером Machine Gun Kelly.

Кэти Холмс

Актриса, как и ее коллега Сара Джессика Паркер, выложила в Instagram галерею случайных кадров. Все они были сделаны также в Нью-Йорке. На них Кэти “поймала” моменты парада в парке Вашингтон-сквер, оставив их без подписи – кадры говорят сами за себя.

Приянка Чопра

Под фотосессией в белом полупрозрачном комплекте из блузки и юбки индийская актриса Приянка Чопра выразила поддержку LBGTQIA+ сообществу:

Воксресный лук дня. Ощущаю особую любовь в Нью-Йорке… Счастливого месяца прайда!

Джулианна Мур

60-летняя актриса оригинально поддержала месяц прайда – она поделилась своими воспоминаниями о фотосессии с ее участием и опубликовала кадр, сделанный британским фотографом Тимом Уокером.

Счастливого месяца прайда #ЛюбовьЕстьЛюбовь, – написала она под снимком в длинном синем платье, с радугой на фоне и в окружении подсолнухов.