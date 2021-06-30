В Ивановской области задержали обвиняемого в стрельбе по знакомым

Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в стрельбе в городе Кохма Ивановской области, в результате которой один человек погиб, двое пострадали, меру пресечения в виде заключения под стражу, информирует СУСК по региону.

Как уточняет управление, в ночь на 26 июня группа молодых людей пришла к частному дому на улице Лермонтова для выяснения отношений. В ходе конфликта 44-летний хозяин дома выстрелил в область груди и живота пришедшего 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого, он и другое неустановленное лицо нанесли еще двоим из компании пришедших мужчин телесные повреждения, с которыми они впоследствии были госпитализированы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе обыска в доме следователями было изъято несколько единиц оружия, в том числе ружье «Сайга», из которого были сделаны выстрелы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «убийство, совершенное группой лиц», «покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц».

«В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде.

На прошлой неделе житель Кохмы Ивановской области забаррикадировался в доме после стрельбы во время конфликта с тремя знакомыми, в результате которой один человек погиб, двое пострадали. Позже стали известны подробности трагедии. Накануне в следственное управление СК по Ивановской области пришел второй участник конфликта со стрельбой в Кохме Ивановской области, сообщил источник в правоохранительных органах.