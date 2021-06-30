 

Минздрав запретил прививать беременных от коронавируса

30.06.2021, 20:42, Новости дня
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Министерство здравоохранения РФ не разрешило прививать беременных женщин от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах.

«Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)», – рассказал источник. В этих рекомендациях для всех зарегистрированных в РФ вакцин беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки.  

Также не разрешено прививать детей до 18 лет.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. При этом кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».



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