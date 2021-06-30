Пожаловавшемуся Путину омичу нашли место для реабилитации после коронавируса

Омскому пенсионеру Владимиру Василькову, сообщившему на прямой линии с президентом Владимиром Путиным о невозможности бесплатной реабилитации после коронавируса, предоставили место в санатории.

«Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией уже 8–9 июля», – цитирует сообщение регионального правительства NGS55.ru.

Пенсионер на прямой линии сообщил, что в одной медицинской организации ему отказали из-за отсутствия квот, в другом – потребовали 50 тыс. рублей.

В областном минздраве пояснили, что деньги с мужчины просили в частной медицинской организации. По полису ОМС он сможет пройти реабилитацию в санатории «Коммунальник». Одновременно он может принять 240 человек.

Глава государства в ходе прямой линии отметил, что руководство страны выделит финансирование для создания системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом.