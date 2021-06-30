Правительство Украины утвердило порядок оборудования безбарьерного доступа к домам

“Безбарьерность – новая общественная норма, поэтому создание любых физических препятствий застройщиками неприемлемо. Утвержденный правительством порядок помогает воплотить конкретные меры, позволяющие приспособить среду к нуждам маломобильных групп населения. В частности, речь идет о внедрении мирового опыта в этой сфере и стимулировании заказчиков строительства к созданию беспрепятственной среды”, – прокомментировал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Кабмин внес изменения в порядок выполнения подготовительных и строительных работ, а также приема в эксплуатацию объектов.

Сейчас идет доработка проекта плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, добавили в релизе.

Контекст:

В Украине 22 марта был подписан меморандум о развитии безбарьерной архитектуры. Это произошло при участии первой леди Елены Зеленской. Меморандум вступает в силу с момента его подписания и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

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