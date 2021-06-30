 

Во Франции задержали болельщицу, из-за которой случилось массовое падение на “Тур де Франс”

30.06.2021, 20:40, Новости дня
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Как рассказали в жандармерии департамента Финистер, болельщица сама сдалась правоохранителям, заявив, что больше не выдерживает давления средств массовой информации. 

Ее допросили. Также в рамках расследования были взяты показания около десятка свидетелей инцидента.

По информации France Bleu, подозреваемой грозит до одного года тюрьмы и €15 тыс. штрафа.

Контекст:

26 июня болельщица, стоявшая у трассы, на которой проходила гонка, выставила свой плакат так, что за него зацепился один из проезжавших велосипедистов. Из-за эффекта домино следом за ним упали еще десятки спортсменов. Многие были травмированы, испанский гонщик Марк Солер получил переломы обеих рук. Болельщица покинула место происшествия до приезда следователей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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