 

Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-паспортов

30.06.2021, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министры обсудили упрощения условий поездок граждан двух стран в условиях пандемии коронавируса.

“Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Европейского Союза. Взаимное признание сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса”, – сказад Кулеба.

Он поблагодарил Ирландию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Коэн подчеркнул, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины.

Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН, отметили в сообщении.

Контекст:

В Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения.

По информации Министерства цифровой трансформации, Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить COVID-сертификаты для путешествий в приложении “Дія”. Ожидается, что в ближайшее время украинский COVID-сертификат проверят на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.

В Центре общественного здоровья Украины сообщали, что отечественный COVID-сертификат будет действовать 180 дней, если человек полностью вакцинировался или переболел. В случае негативного ПЦР-теста срок действия сертификата составит 72 часа.

30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, они “будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Деятельность человека в четыре раза сократила численность видов нелетающих птиц

06.05 / К скованной цепью паре в Харькове присоединилась еще одна девушка

01.09 / Суд в Одессе удовлетворил ходатайство об отводе судей в деле Стерненко

16.05 / Google Chrome научат быстрее открывать сайты

12.09 / Талибы и власти Афганистана начали исторические мирные переговоры

31.07 / В Великобритании сочли Россию «значительной угрозой»

09.11 / Ученые предположили, что COVID-19 может вести себя как ВИЧ или вирус гепатита С

31.05 / Комаровский: Степанов был лучшим министром здравоохранения из последних

04.06 / ВВП РФ в апреле вырос на 10,7%

10.08 / Своими разведполётами США пытаются взять Россию на «слабо» — и это может кончиться трагически

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика