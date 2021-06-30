Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-паспортов

Министры обсудили упрощения условий поездок граждан двух стран в условиях пандемии коронавируса.

“Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Европейского Союза. Взаимное признание сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса”, – сказад Кулеба.

Он поблагодарил Ирландию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Коэн подчеркнул, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины.

Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН, отметили в сообщении.

Контекст:

В Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения.

По информации Министерства цифровой трансформации, Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить COVID-сертификаты для путешествий в приложении “Дія”. Ожидается, что в ближайшее время украинский COVID-сертификат проверят на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.

В Центре общественного здоровья Украины сообщали, что отечественный COVID-сертификат будет действовать 180 дней, если человек полностью вакцинировался или переболел. В случае негативного ПЦР-теста срок действия сертификата составит 72 часа.

30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, они “будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии”.

—