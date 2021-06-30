 

Украинцы назвали причины, которые препятствуют интеграции страны с НАТО

30.06.2021, 20:40, Новости дня
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По мнению респондентов, главными препятствиями на пути интеграции Украины с Альянсом есть коррупция (62,2%) и недостаточный уровень демократического, экономического и военно-технического развития страны (41,2%), “российский” фактор назвали 36,4% опрошенных.

В то же время, 10% респондентов считают, что препятствием для сотрудничества/интеграции Украины с НАТО могут быть общецивилизационные и культурные различия.

Всего в течение 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Скриншот: razumkov.org.ua
Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действия для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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