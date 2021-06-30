Анастасия Макеева резко высказалась о СМИ, назвавшей ее «нищей любительницей бартера»

Актриса Анастасия Макеева в своем микроблоге Instagram обратилась к представителям СМИ, которые назвали ее «нищей» из-за свадьбы по бартеру. Звезда мюзиклов резко высказалась по этому поводу и посоветовала журналистам определиться в своих понятиях, чтобы ее имя «не звучало из каждого утюга».

По словам Анастасии Макеевой, ее то обвиняют «в подкупе чужих детей» и в найме кучи персонала, то называют «нищей». Артистка убеждена, что каждый сейчас старается заработать на ее имени. Она заявила, что на протяжении 20 лет работала бесплатно на множестве концертов. Однако наступает момент, когда знаменитости могут пользоваться своей популярность и фамилией. Актриса считает, что монетизировать это не только можно, но и нужно. Современный бизнес строится на взаимовыгодных коммуникациях с партнерами. Поэтому она не видит ничего предосудительного в том, чтобы работать по бартеру, получая товар или услугу, а взамен – предлагать качественную рекламу.

Также Анастасия Макеева обвинила СМИ «в подмене понятий на каждом шагу». Ее супруга Романа Малькова в Сети постоянно называют альфонсом. Однако актриса убеждена, что о нем можно сказать и как о человеке, который на протяжении 16 лет содержал свою семью. Скандалы вокруг новоиспеченной семьи не утихают уже несколько месяцев. Бизнесмен из Словении ушел к актрисе от Светланы Мальковой, которая родила ему четверых детей.