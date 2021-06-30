Стволовые клетки крови могут сделать опухоль головного мозга агрессивнее

Ученые, которые представляют партнерский центр DKTK в Дюссельдорфе, обнаружили в глиобластомах стволовые клетки крови. Оказалось, что именно они делают наиболее опасную опухоль головного мозга агрессивнее.

Стволовые гемопоэтические клетки кроветворной системы способствуют тому, что происходит деление раковых клеток. В результате подавляется иммунный ответ против онкологического заболевания. Ученые различили сигналы, подаваемые от 43 типов клеток, среди которых 26 были иммунными. Выяснилось, что во всех образцах злокачественной опухоли были выявлены стволовые клетки крови. Ученые убеждены, что они оказывают негативное воздействие на течение глиобластомы. Свои предположения они подкрепили изучением клинического течения заболевания более 150 пациентов. Чем больше в опухоли выявляли стволовых клеток кроветворной системы, тем больше образовывалось в раковых клетках иммуносупрессивных маркеров. В результате, это приводило к более низким показателям выживания пациентов.

Ученые надеются, что их открытие поможет создать более эффективные лекарственные средства против агрессивных форм опухоли головного мозга.

Источник: omskpress.ru