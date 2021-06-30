 

Рост цен в России установил шестилетний рекорд

30.06.2021, 20:30, Разное
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В России резко увеличились темы роста потребительских цен. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В период с 8 по 14 и с 15 по 21 июня показатели инфляции составляли 0,12% и 0,16% соответственно, однако с 22 по 28 июня они возросли до 0,23%. Специалисты Росстата пояснили, что такая динамика связана с тем, что прежде в статистике учитывались не все виды товаров и услуг. Однако полугодовая инфляция все равно установила шестилетний рекорд: с начала года цены выросли на 4,13%. В последний раз этот показатель превышал 4% в 2015 году. При этом годовая инфляция в настоящее время составляет порядка 6,43%, сообщает телеканал “Царьград”.



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