Володин назвал прямую линию с Путиным очень важным и востребованным форматом

Общаясь с журналистами, Вячеслав Володин отметил, что лично для него в прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, 30 июня, была очень важной оценка ситуации в социальной сфере. Также спикер Госдумы благодаря этому эфиру узнал, как будут решаться вопросы: как глобальные, так и внутри страны.

По мнению Володина, прямая линия мобилизует и задает планку для руководителей различных уровней. “Это очень важный формат, он востребован. Было большое ожидание, что президент в рамках прямой линии выскажет свою позицию по ключевым вопросам, беспокоящим людей”.

Председатель Госдумы обратил внимание, что Путин поговорил с населением о пандемии, вакцинации, росте цен, экономике и ситуации в мире в целом. По словам Володина, депутаты со всей страны стараются посмотреть прямую линию и взять на реализацию темы, требующие законодательного обеспечения.

“Многое зависит сейчас от руководителей на местах, потому что темы, которые поднимались, — в рамках их полномочий. И не нужно бегать от проблем”, – сказал спикер ГД.

Напомним, ранее Вячеслав Володин рассказал об итогах дополнительного заседания Совета Государственной Думы. По словам председателя ГД, депутаты рассмотрели 49 законопроектов.