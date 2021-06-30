 

Мнение: История 3.Х3 “Прощальное письмо”

30.06.2021, 20:28, Разное
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Сегодня разберем две задачи из испытания про поведение после косяка.

Универсальных стратегий поведения, чтобы загладить свой косяк нет, потому что все зависит от того, что за косяк и насколько человек готов принимать компенсацию.

Идеально – вообще не косячить, а в случае косяка надо смотреть по ситуации.

Но на испытании Х1 и Х3 были две задачи про косяки, и способы решения проблемы в них были интересные.

Как обычно в историях рыбаков может показаться, что партнеры и сами были рады помириться.

Однако, это не так. В обоих историях идет речь о ситуациях, когда партнеры были твердо готовы расстаться и сами не дали бы обратный ход.

Поэтому давайте разбирать по одной и сравнивать подходы и стратегии. Сначала Ирину историю разберем, потом Ромы.

“Я часто косячу в отношениях без злого умысла.

Со злым умыслом тоже, но там другое…

А случайные косяки – самая большая моя беда. Они всегда от жажды приключений,
которую я не могу сдержать.

Вот и здесь. Я выпила и отплясывала с джигитом, а мой мужчина, с которым мы были
вместе, зеленел и чувствовал себя опозоренным перед деловыми партнерами с Кавказа.

И когда мы вернулись в отель, он сказал мне, что все закончено.

Я заплакала, попыталась извиниться, но он хлопнул дверью и ушел.

Дальше он написал, что видеть меня больше не хочет, что дает мне время до утра, чтобы
я собрала вещи и выметалась из его номера и его жизни.

Голова моя раскалывалась, я выпила аспирин и попыталась поспать, но проснулась через
три часа и стала собирать вещи. Слезы текли по моим щекам и делали меня похожей на
рыбу-каплю.

Посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что женщина с таким лицом не имеет права на
прощенье.

Эта мысль привела меня в тонус, и дальше я становилась все бодрей.

В 7 часов мужчина написал, готова ли я сваливать.

– Конечно, любимый, – написала я ему с поцелуем.

Он пришел и увидел, что я весела, накрашена. Его вещи аккуратно сложены, а на столе
лежит прощальное письмо от меня, с цветочками, сердечками и т.д.

– Что это за г…? – спросил мужчина.

– Мне хотелось бы остаться в твоей памяти не такой, как ты видел вчера, – сказала я. – Я
написала тебе, как мне было с тобой хорошо.

– Но ты останешься такой, – сказал мужчина и припомнил мне еще один безобразный
эпизод, из самого начала наших отношений.

– Если хочешь, выброси это письмо, – сказала я. – Но я всю ночь вспоминала, как ты ко мне
относился. Как я заболела, а ты принес мне арбуз среди зимы. Как ты возил меня на
Байкал. Как ты помог мне понять, кто я есть. Как ты выбирал для меня туфли, чтобы было
не только красиво, но и удобно…

– Ой, все, вали, – разозлился мужчина. – Все твои штучки мне хорошо известны.
Манипулируй лохами. Где-нибудь под забором, где тебе и место.

– Хорошо, – сказала я. Про забор мне прямо понравилось и я улыбнулась.
Я взяла чемодан, забрала письмо и пошла к двери.

Он догнал меня, отнял письмо, начал читать, скривился.

– Можно попросить у тебя сигаретку? – спросила я.
– Можешь даже покурить на балконе.

Я закурила на балконе, он тоже вышел и закурил. Я засмеялась.

– Что ты ржешь?
– Просто рада тебе.

Я напомнила ему смешной эпизод про знакомого, над которым мы недавно потешались.

Он хмыкнул. Я продолжала смеяться.

– Что с тобой?
– Наверное нервное.
– Хочешь выпить?

– Конечно.

Вскоре мы выпивали и смеялись вместе над всем подряд.

– Ирка, почему я так тебя люблю, что даже обидеться не могу?
– Потому что я тебя тоже люблю.
– А почему так себя ведешь?
– Я исправлюсь, милый.

Что мне помогло помириться с ним?”/lj-cut>

Источник: Эволюция



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