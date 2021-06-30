Мнение: История 3.Х3 “Прощальное письмо”

Сегодня разберем две задачи из испытания про поведение после косяка.

Универсальных стратегий поведения, чтобы загладить свой косяк нет, потому что все зависит от того, что за косяк и насколько человек готов принимать компенсацию.

Идеально – вообще не косячить, а в случае косяка надо смотреть по ситуации.

Но на испытании Х1 и Х3 были две задачи про косяки, и способы решения проблемы в них были интересные.

Как обычно в историях рыбаков может показаться, что партнеры и сами были рады помириться.

Однако, это не так. В обоих историях идет речь о ситуациях, когда партнеры были твердо готовы расстаться и сами не дали бы обратный ход.

Поэтому давайте разбирать по одной и сравнивать подходы и стратегии. Сначала Ирину историю разберем, потом Ромы.

“Я часто косячу в отношениях без злого умысла.

Со злым умыслом тоже, но там другое…

А случайные косяки – самая большая моя беда. Они всегда от жажды приключений,

которую я не могу сдержать.

Вот и здесь. Я выпила и отплясывала с джигитом, а мой мужчина, с которым мы были

вместе, зеленел и чувствовал себя опозоренным перед деловыми партнерами с Кавказа.

И когда мы вернулись в отель, он сказал мне, что все закончено.

Я заплакала, попыталась извиниться, но он хлопнул дверью и ушел.

Дальше он написал, что видеть меня больше не хочет, что дает мне время до утра, чтобы

я собрала вещи и выметалась из его номера и его жизни.

Голова моя раскалывалась, я выпила аспирин и попыталась поспать, но проснулась через

три часа и стала собирать вещи. Слезы текли по моим щекам и делали меня похожей на

рыбу-каплю.

Посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что женщина с таким лицом не имеет права на

прощенье.

Эта мысль привела меня в тонус, и дальше я становилась все бодрей.

В 7 часов мужчина написал, готова ли я сваливать.

– Конечно, любимый, – написала я ему с поцелуем.

Он пришел и увидел, что я весела, накрашена. Его вещи аккуратно сложены, а на столе

лежит прощальное письмо от меня, с цветочками, сердечками и т.д.

– Что это за г…? – спросил мужчина.

– Мне хотелось бы остаться в твоей памяти не такой, как ты видел вчера, – сказала я. – Я

написала тебе, как мне было с тобой хорошо.

– Но ты останешься такой, – сказал мужчина и припомнил мне еще один безобразный

эпизод, из самого начала наших отношений.

– Если хочешь, выброси это письмо, – сказала я. – Но я всю ночь вспоминала, как ты ко мне

относился. Как я заболела, а ты принес мне арбуз среди зимы. Как ты возил меня на

Байкал. Как ты помог мне понять, кто я есть. Как ты выбирал для меня туфли, чтобы было

не только красиво, но и удобно…

– Ой, все, вали, – разозлился мужчина. – Все твои штучки мне хорошо известны.

Манипулируй лохами. Где-нибудь под забором, где тебе и место.

– Хорошо, – сказала я. Про забор мне прямо понравилось и я улыбнулась.

Я взяла чемодан, забрала письмо и пошла к двери.

Он догнал меня, отнял письмо, начал читать, скривился.

– Можно попросить у тебя сигаретку? – спросила я.

– Можешь даже покурить на балконе.

Я закурила на балконе, он тоже вышел и закурил. Я засмеялась.

– Что ты ржешь?

– Просто рада тебе.

Я напомнила ему смешной эпизод про знакомого, над которым мы недавно потешались.

Он хмыкнул. Я продолжала смеяться.

– Что с тобой?

– Наверное нервное.

– Хочешь выпить?

– Конечно.

Вскоре мы выпивали и смеялись вместе над всем подряд.

– Ирка, почему я так тебя люблю, что даже обидеться не могу?

– Потому что я тебя тоже люблю.

– А почему так себя ведешь?

– Я исправлюсь, милый.

Что мне помогло помириться с ним?”/lj-cut>