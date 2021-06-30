Мнение: История 3.Х3 “Прощальное письмо”
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Сегодня разберем две задачи из испытания про поведение после косяка.
Универсальных стратегий поведения, чтобы загладить свой косяк нет, потому что все зависит от того, что за косяк и насколько человек готов принимать компенсацию.
Идеально – вообще не косячить, а в случае косяка надо смотреть по ситуации.
Но на испытании Х1 и Х3 были две задачи про косяки, и способы решения проблемы в них были интересные.
Как обычно в историях рыбаков может показаться, что партнеры и сами были рады помириться.
Однако, это не так. В обоих историях идет речь о ситуациях, когда партнеры были твердо готовы расстаться и сами не дали бы обратный ход.
Поэтому давайте разбирать по одной и сравнивать подходы и стратегии. Сначала Ирину историю разберем, потом Ромы.
“Я часто косячу в отношениях без злого умысла.
Со злым умыслом тоже, но там другое…
А случайные косяки – самая большая моя беда. Они всегда от жажды приключений,
которую я не могу сдержать.
Вот и здесь. Я выпила и отплясывала с джигитом, а мой мужчина, с которым мы были
вместе, зеленел и чувствовал себя опозоренным перед деловыми партнерами с Кавказа.
И когда мы вернулись в отель, он сказал мне, что все закончено.
Я заплакала, попыталась извиниться, но он хлопнул дверью и ушел.
Дальше он написал, что видеть меня больше не хочет, что дает мне время до утра, чтобы
я собрала вещи и выметалась из его номера и его жизни.
Голова моя раскалывалась, я выпила аспирин и попыталась поспать, но проснулась через
три часа и стала собирать вещи. Слезы текли по моим щекам и делали меня похожей на
рыбу-каплю.
Посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что женщина с таким лицом не имеет права на
прощенье.
Эта мысль привела меня в тонус, и дальше я становилась все бодрей.
В 7 часов мужчина написал, готова ли я сваливать.
– Конечно, любимый, – написала я ему с поцелуем.
Он пришел и увидел, что я весела, накрашена. Его вещи аккуратно сложены, а на столе
лежит прощальное письмо от меня, с цветочками, сердечками и т.д.
– Что это за г…? – спросил мужчина.
– Мне хотелось бы остаться в твоей памяти не такой, как ты видел вчера, – сказала я. – Я
написала тебе, как мне было с тобой хорошо.
– Но ты останешься такой, – сказал мужчина и припомнил мне еще один безобразный
эпизод, из самого начала наших отношений.
– Если хочешь, выброси это письмо, – сказала я. – Но я всю ночь вспоминала, как ты ко мне
относился. Как я заболела, а ты принес мне арбуз среди зимы. Как ты возил меня на
Байкал. Как ты помог мне понять, кто я есть. Как ты выбирал для меня туфли, чтобы было
не только красиво, но и удобно…
– Ой, все, вали, – разозлился мужчина. – Все твои штучки мне хорошо известны.
Манипулируй лохами. Где-нибудь под забором, где тебе и место.
– Хорошо, – сказала я. Про забор мне прямо понравилось и я улыбнулась.
Я взяла чемодан, забрала письмо и пошла к двери.
Он догнал меня, отнял письмо, начал читать, скривился.
– Можно попросить у тебя сигаретку? – спросила я.
– Можешь даже покурить на балконе.
Я закурила на балконе, он тоже вышел и закурил. Я засмеялась.
– Что ты ржешь?
– Просто рада тебе.
Я напомнила ему смешной эпизод про знакомого, над которым мы недавно потешались.
Он хмыкнул. Я продолжала смеяться.
– Что с тобой?
– Наверное нервное.
– Хочешь выпить?
– Конечно.
Вскоре мы выпивали и смеялись вместе над всем подряд.
– Ирка, почему я так тебя люблю, что даже обидеться не могу?
– Потому что я тебя тоже люблю.
– А почему так себя ведешь?
– Я исправлюсь, милый.
Что мне помогло помириться с ним?”/lj-cut>
Источник: Эволюция
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