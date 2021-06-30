Мнение: Монтаж надстройки 3-го китайского авианосца
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Монтаж надстройки 3-го китайского авианосца. Темпы сборки корабля конечно впечатляющие.
Также обращают внимание, что у нового авианосца будет 3 электромагнитных катапульты
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С такими темпами строительства, Китай 4-й авианосец начнет строить куда как раньше и завершит его конечно ранее 2029-2030-го года, как планировалось изначально. Впрочем, скорость работ иногда увязывают с тем, что 3-й авианосец будет с обычной, не ядерной силовой установкой, что облегчает некоторые моменты строительства.
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Источник: Colonel Cassad
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