Мнение: Монтаж надстройки 3-го китайского авианосца

Монтаж надстройки 3-го китайского авианосца. Темпы сборки корабля конечно впечатляющие.

Также обращают внимание, что у нового авианосца будет 3 электромагнитных катапульты

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С такими темпами строительства, Китай 4-й авианосец начнет строить куда как раньше и завершит его конечно ранее 2029-2030-го года, как планировалось изначально. Впрочем, скорость работ иногда увязывают с тем, что 3-й авианосец будет с обычной, не ядерной силовой установкой, что облегчает некоторые моменты строительства.

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