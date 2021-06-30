 

Мнение: Вывод войск

30.06.2021, 20:22, Разное
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Германия сегодня вывела все свои войска из Афганистана. Право обернуться назад и сказать – за мной больше нет никого – предоставляется американским генералам. Союзники США уйдут раньше.

США при этом оставляют значительное количество техники и вооружений. Формально – афганской армии и афганскому правительству. Однако если понимать, что ни малейших иллюзий относительно дееспособности кабульских властей и боеспособности афганской армии никто не питает (а еще ко всему вдобавок афганские военные чуть ли ни каждый день то сдаются талибам, то банально разбегаются), то вообще-то, это такая непрямая форма обеспечения Талибана не самым современным, но вполне рабочим оружием в весьма приличных количествах.

Никаких сомнений в том, что талибы возьмут под контроль всю американскую "помощь", нет. Штатам не нужен мир в Афганистане. Им нужно, чтобы Талибан развернул экспансию после прихода к власти. Регион, который граничит с Китаем, причем с той его частью, которая довольно уязвима, конечно, для американцев выглядит крайне многообещающе с точки зрения противостояния с Китаем. А значит – приходит время создания в нем новых сценариев и проектов. Талибан – крайне полезный инструмент для таких проектов. Хотя бы потому, что верхушка полевых командиров прямо заинтересована в продолжении экспансии. Она обладает ресурсами и авторитетом именно как военная фракция Талибана. В мирной жизни их умения никому не нужны, а потому все герои гражданских и прочих войн всегда горят желанием после победы победить еще кого-нибудь. Эта специфика для США весьма полезна.

А потому пока есть время, они будут максимально обеспечивать Кабул вооружениями, прекрасно понимая, что на самом деле они помогают именно Талибану. Ничего личного.

Источник: Эль Мюрид



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