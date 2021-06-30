Мнение: «Мирная» демонстрация 1905 года, жизнь рабочих в 1863 году и кто учился в гимназиях

1. Николаю II часто ставят в вину расстрел мирной демонстрации 1905 года. Это не вполне справедливо — в первую очередь потому, что демонстрация не была мирной. Вот, что пишет о событиях 1905 года Владимир Бонч-Бруевич, ближайший помощник и фактический секретарь Владимира Ленина:

https://olegmakarenko.ru/2163892.html?thread=807765172#t807765172

…помимо этой части демонстрации… была громадная масса рабочих, которая шла на демонстрацию 9-го января с совершенно иными целями… Эта рабочая масса была настроена вполне революционно, шла, насколько могла в то время, вооружённою, и старалась всюду не только вести пропаганду и политическую агитацию, но и оказывать прямое сопротивление войскам Николая II…

По ссылке лежит скан статьи товарища Борн-Бруевича, в которых события того дня живописуются подробнее. Толпа бросала в солдат камни и бутылки, строила баррикады. Социалистические боевики стреляли из револьверов по полицейским, толпа пыталась вырвать офицеров из строя и убить.

Как полагаете, коллеги, если бы такая «мирная демонстрация» отправилась с петицией к Иосифу Виссарионовичу, принял бы тот её благосклонно?

2. Интересный рассказ о том, как заботилось государство о рабочих в далёком 1863 году – то есть, за десятилетия до принятия трудового законодательства при Александре III и Николае II:

https://catofoldmemory.livejournal.com/163261.html

Читаем Решетникова, очерк 1863 года: при том, что Решетников демократ и оппозиционер, за что прогрессивными деятелями до революции и советскими авторами был любим, жизнь уральских рабочих на казённых заводах вырисовывается не очень-то бедственной. Особо отмечу, что у них собственные дома и жены не работают, занимаются своим хозяйством, но на них казна все равно выдает провиант, как и на детей. Потому детей заводить было выгодно (пособие + помощь в хозяйстве, потом заработок) – и население на заводах быстро увеличивалось, без всяких завозов мигрантов.

Снабжение от завода

«Все рабочие, сверх жалованья, получали провиант и дрова. Холостые получали провианта по два пуда в месяц, женатые – четыре пуда; на сына полагался пуд; на дочь, до восемнадцатилетнего возраста, – полпуда или где как назначено. Конные, сверх всего этого, получали по шести копеек за рабочий день, на две лошади, а если они ездили на работы менее пятнадцати верст, то получали еще по две копейки в сутки на пропитание, а если дальше пятнадцати верст от своего жительства – по три рубля в месяц, если только не работали куренные работы, за кои платилось по особым положениям».

Пенсия

«После тридцатипятилетней службы мастеровые и рабочие получали пенсион – половину годового жалованья или несколько копеек в месяц; за сорок лет – две трети, а кто не хотел пенсии – получал единовременно трехгодовой оклад жалованья. Жены, после смерти мужей, получали пенсион от шести рублей восьмидесяти семи копеек до одного рубля семидесяти двух копеек в год, а дети, до двенадцатилетнего возраста, – по десяти копеек в месяц, двенадцатилетнего – по двадцать две копейки. Дочерям давался пенсион до пятнадцатилетнего возраста».

Заметим, что на заводах работали с 15 лет – так что, получается, на пенсию рабочий имел право уже в возрасте 50 лет.

Образование

«Наши сыновья с осьмилетнего до пятнадцатилетнего возраста назывались малолетками и если не учились в школах, то работали дома или с отцами на казну и получали провианта по полтора пуда в месяц; с пятнадцатилетнего до осьмнадцатилетнего возраста они назывались уже подростками и употреблялись на легкие работы на заводах, за что и получали по два пуда провианта в месяц; и кроме провианта, дети наши за работы получали от пятнадцати до двадцати двух копеек в месяц жалованья.

Для наших сыновей были устроены в заводах школы, куда они брались осьмилетние, и за учение получали по пятнадцати копеек в месяц. По окончании учения они брались в работы или их переводили в окружные училища, кои были в тех заводах, где главные конторы и где жил горный начальник. Там они жили в казенном доме и учились четыре года. После учения в этих училищах их определяли в конторы писцами или в другие места, в той части, чему они научились в училище. Хорошие ученики поступали в уральское училище, которое находилось в Екатеринбурге; учили четыре года горные науки и выходили с званием урядника на службу, или в управление, или в заводы».

Медицина

«Для нездоровых у нас были поделаны лазареты и богадельни. Там были наши же фельдшера и лекарские ученики, только присылали лекаря или аптекаря не нашего ведомства».

С минусов, указанных в очерке, – самодурство и самоуправство начальства, частые попытки недодать рабочим положенное, телесные наказания. Все это лечилось либо жалобой в Екатеринбург, либо стачкой, когда сперва управляющих мордовали для острастки, а если те не понимали, – убивали, порой крайне жестоко (у Бажова прописана посадка злобного управленца на раскаленную чушку металла). Были и случаи приглашения для убийства спецов со стороны – вольных разбойничьих атаманов навроде известного Рыжанко. Рабочие прекрасно понимали, что заводы без них встанут, потому за расправу над управляющим можно было довольно легко отделаться.

3. В посте про гимназии некоторые заявили, будто гимназии до революции были элитными учебными заведениями, куда простолюдинов не пускали. Это не вполне верно фактически. Вот две таблички, которые я обнаружил у себя же в комментариях (но, к сожалению, потерял никнейм запостившего их комментатора). Как видите, доля крестьян и мещан в гимназиях была весьма высока.



