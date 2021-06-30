 

Велосипедисты без страховых полисов ответят по закону

30.06.2021, 20:11, Разное
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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения напомнило, что с 1 июля 2021 года передвижение на велосипедах допускается только при наличии полиса Обязательного страхования велогражданской ответственности (ОСВГО).

«Уже почти 20 лет все автомобилисты в обязательном порядке страхуют свою ответственность. Благодаря этому мы почти решили проблему так называемых автоподставщиков и теперь вопросы с ДТП решаются в цивилизованном порядке. Ежегодно фиксируется несколько тысяч происшествий с участием велосипедистов, часто с пострадавшими и материальным ущербом. Именно поэтому в прошлом году мы подготовили законопроект, который обяжет граждан, использующих велосипед в качестве транспортного средства, покупать страховку. С 1 июля такой полис должен быть у каждого велосипедиста, нарушителей мы будем привлекать к административной ответственности», – заявили в ведомстве

Как нам сообщили в Российском союзе страховщиков, с начала года россияне приобрели более 10 тысяч полисов велогражданской ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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