 

Меркель настаивает на организации саммита ЕС-Россия

30.06.2021, 19:54, Разное
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Первый шаг к возобновлению прямого диалога с Путиным уже сделан, поскольку ЕС изучает возможные форматы встречи и определяет темы, заявила канцлер ФРГ.

    28.06.2021  Автор Ольга Демидова

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) настаивает на проведении встречи ЕС-Россия на высшем уровне. Ее инициатива потерпела неудачу на прошедшем саммите Евросоюза только из-за опасений ряда участников в невозможности достижения единой позиции 27 глав государств и правительств, заявила Меркель в понедельник, 28 июня, на заседании Германо-французской парламентской ассамблеи.

При этом данные опасения излишни, подчеркнула глава немецкого правительства. Первый шаг уже сделан, поскольку ЕС изучает возможные форматы прямого диалога и определяет его темы. “Мы продвинулись на один шаг, но еще не достигли цели”, – добавила она.

По словам Меркель, на европейско-российском саммите необходимо четко заявить президенту РФ Владимиру Путину, где имеются проблемы в отношениях с Москвой. Кроме того, необходимо обсудить международные конфликты, отметила она далее.

Лидеры стран ЕС против встречи с Путиным

На саммите ЕС 25 июня было решено не предлагать Путину встречу в ближайшем будущем. Тем самым главы государств и правительств стран ЕС отклонили инициативу возобновить диалог с Кремлем, в частности на тему защиты климата. Против предложения немецкого канцлера выступили прежде всего восточноевропейские страны, в частности Польша, Латвия, Эстония и Литва.

По мнению федерального канцлера, ЕС должен создать новые форматы диалога с Россией, так как иначе не удастся урегулировать уже существующие конфликты. При этом недостаточно встречи президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве, убеждена она. После окончания саммита Меркель отметила, что дискуссия в этой связи была “очень обстоятельной и непростой”.

Одновременно лидеры стран ЕС решили более жестко реагировать на “злонамеренные” действия РФ и составить план новых штрафных мер в отношении Москвы, включающий в том числе экономические санкции. Необходима “решительная и координированная реакция ЕС и его стран-членов на любую новую злонамеренную, противозаконную и разрушающую активность России”, заявили участники саммита. По их мнению, ЕС следует использовать в этой связи все имеющиеся у него инструменты.



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