 

Среди вакцинированных москвичей разыграют легендарного героя Genshin Impact

30.06.2021, 19:51, Разное
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Городская администрация Москвы объявила о начале очередного конкурса для участников программы вакцинации среди жителей столицы. Теперь все москвичи, привитые “Спутником V”, получат возможность выиграть пятизвёздочного персонажа в мобильной онлайн игре Genshin Impact и много других внутриигровых призов. Для этого столичная мэрия предварительно договорилась с китайскими партнерами и дипломатами.

Главными призами конкурса станут 10 Сяо и 10 Дилюков, на втором месте — 25 по 1600 примогемов, а на третьем именная карточка с Сергеем Собяниным для профиля игры. Сам мэр также призвал всех молодых москвичек участвовать в вакцинации и розыгрыше подарков.

“В пунктах вакцинации будут красивые мальчики в классных нарядах и крутые персонажи в розыгрыше, только придите и привейтесь. Изучать Инадзуму лучше в добром здравии, чем с трубкой от ИВЛ в горле”, — заявил Собянин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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