Политика: Вакцинация, цены и выборы. Путин ответил на вопросы россиян

В среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты, тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств.

В среду в эфире федеральных каналов и в онлайн-трансляции прошла прямая линия Владимира Путина. Она могла бы стать юбилейной, двадцатой по счету, но в прошлом году, напомним, из-за экстраординарных условий пандемии общение с гражданами было решено совместить с большой пресс-конференцией главы государства.

На этот раз президент в течение 3 часов 42 минут подробно отвечал на вопросы, которые поступили заранее или были заданы вживую по видеосвязи. Общению не помешали ни иногда возникавшие технические помехи, ни даже попытка DDoS-атаки на сервера прямой линии.

В общей сложности, Путин дал ответ на 68 вопросов. Первый блок обращений россиян к руководителю страны, ожидаемо, касался нового натиска пандемии коронавируса.

Вакцинация – добровольная, но необходимая

В начале прямой линии президент впервые сообщил, какой именно вакциной он привился – это был «Спутник V». После второй прививки у него была небольшая температура, а утром у него уже было 36,6. По словам президента, после вакцинации анализы показали высокий уровень защиты.

Президент заявил, что предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. «У нас такая возможность есть, у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться», – сказал Путин. Глава государства добавил, что его дочь также привилась «Спутником V».

Президент высказался против проведения обязательной вакцинации. При этом он отметил, что власти регионов, в которых некоторые группы граждан должны сделать прививку в обязательном порядке, действуют в соответствии с нормой закона, принятого еще в 1998 году. По словам Путина, «коллеги предлагали» перенести вакцинацию от коронавируса в общенациональный календарь и сделать прививку обязательной, однако депутаты Госдумы эту идею не поддержали.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, один из разработчиков упомянутого закона об иммунопрофилактике, высоко оценил тот факт, что глава государства напомнил о важности этого документа. «Президент четко артикулировал то, что для подавляющего большинства населения вакцинация добровольна, но есть группы населения, которые должны быть обязательно привиты, – указал бывший главный санитарный врач России. – Это люди, которые относятся к так называемому декретированному контингенту, то есть те, кто сам взял на себя ограничения, когда решил работать в торговле и общепите».

Проблемы в сфере ЖКХ

Довольно большая часть вопросов граждан была посвящена жилищно-коммунальными проблемам. Президенту пожаловались на высокие тарифы, а также на случаи, когда в дома россиян иногда поступает грязная вода. Глава государства пообещал обеспечить поступление чистой воды за счет модернизации системы ЖКХ. «Местные власти сдерживают рост тарифов, отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременная замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным», – сказал президент.

Путин также напомнил местным властям о том, что доведение газопровода до границ участков должно быть бесплатным. Что касается расценок на разведение газовых труб по участку, то «этим мы займемся отдельно», заверил президент. «Я разговаривал с правительством о том, чтобы сделали единый договор. Чтобы все, что связано с обустройством участка – делали по единому плану на условиях пониженных закупок», – сообщил он.

Как остановить рост цен

Отвечая на вопрос по поводу роста цен на овощи, президент объяснил – это связано с тем, что собственной продукции стране не хватило. «В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона – надеюсь, нам хватит с лихвой. Этого миллиона как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где теплеет», – сказал Путин.

Он также напомнил, что цены на продовольствие растут по всему миру: «Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен на продовольствие, везде так происходит. И конечно, имею в виду, что РФ является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается». При этом он отметил, что государство принимает соответствующие меры для из регулирования, однако не всегда своевременно. «Меры регулирования принимаются и дают свой эффект, но вот, к сожалению, не по всем группам товаров», – сообщил Путин.

Рост цен на жилье Путин связал с инфляцией на потребительском рынке и с конъюнктурой цен на мировом рынке, – в частности, на металл. «У нас дефицит возник, и цена пошла наверх. И все, что с этим связано сразу начинает дорожать. Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это отразится. Мы знаем об этом», – сказал Путин.

Иностранных IT-гигантов «приземлят» в России

Популярный в сети TikTok видеоблогер Никита Левинский поинтересовался, не планируют ли власти заблокировать иностранные видеохостинги и соцсети. Таких планов нет, пояснил Путин, но подчеркнул, что владельцы этих интернет-платформ обязаны подчиняться российским законам. «Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить», – указал глава государства.

Пока же, посетовал Путин, платформы игнорируют требования российских властей, – в частности, не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента. «Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил российский лидер, добавив, что на случай неисполнения этих требований существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети тем временем будут развиваться еще активнее.

Отношения с Украиной и западные санкции

Во время прямых линий традиционно спрашивают и о внешней политике. И на этот раз главе государства задали вопрос, почему Украина до сих пор не внесена в список недружественных государств. «Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – отметил президент, пообещав написать «отдельную аналитическую статью» по истории РФ и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с его точкой зрения.

Что касается вероятной встречи с Владимиром Зеленским, то его украинский коллега, по словам Путина, отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже. «Ну, о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.

Глава государства также объяснил причины, по которым он решил встретиться с лидером США Джо Байденом. «От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы», – сообщил российский лидер.

Говоря об антироссийских санкциях, Путин сказал, что вопреки всем запугиваниям РФ все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня – и во многих параметрах превзошла многие другие страны, в том числе США. «Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – отметил Путин.

Он отметил, что РФ уже приспособилась к этим санкциям, а некоторые из них оказались полезны для страны. «Вот эти так называемые программы замещения, замены импортного оборудования, технологий на наши собственные, оно создало хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства, это реально пошло им на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы и представить себе не могли в прошлые годы», – сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что у Москвы есть санкционные рычаги против Запада, но применять из будет без вреда для себя. «Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях. Десяток лет поставляли, так что же нам приостанавливать себе во вред. Или, например, Boeing строит свои самолеты из нашего титана, что же нам теперь закрывать наше титановое производство», – отметил президент.

«Если они [Запад] переходят какие-то границы, то мы находим какие-то ассиметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров», – добавил Путин.

Кто станет преемником

Президента в очередной раз спросили о преемнике. Президент считает, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России, которые «осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования». Впрочем, Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что «подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию».

А в ходе нынешней избирательной кампании президент будет поддерживать «Единую Россию», которая не дает невыполнимых обещаний и не боится принимать непопулярные, но нужные решения. «Их работа создает базу для российской государственности, необходимую для принятия важных решений», – добавил президент, который отметил также должный уровень работы депутатов Госдумы седьмого созыва.

Теги:

внешняя политика России

,

ЖКХ

,

губернаторы

,

Владимир Путин

,

прямая линия

,

коронавирус