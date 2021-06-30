Губернатор Краснодарского края смягчил ограничения для туристов

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля туристы смогут предоставить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР-тест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесенном коронавирусе. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Вениамин Кондратьев», – сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Уточняется, что согласно документу детям до шести лет при заселении в отели и гостиницы региона не потребуется результат ПЦР-теста.

В результате, с учетом внесенных изменений, заселяющимся с июля туристам необходимо представить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, при этом со дня их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Кроме того, будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде, разъясняет администрация. Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется «свежий» отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

На сайте также отметили, что с 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют и у несовершеннолетних старше шести лет.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.