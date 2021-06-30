Сенатор призвала обеспечить доступность реабилитации после COVID-19

Инфраструктуру для реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией необходимо продумывать уже сейчас, сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«[Президент] Владимир Владимирович [Путин] отметил, что в создание системы реабилитации будут вложены серьезные средства, приобретено специальное оборудование, и что эта работа практически началась. Мне кажется, что уже сегодня необходимо продумать, какой должна быть инфраструктура реабилитации и как обеспечить ее максимальную доступность, чтобы человек, выйдя из стационара, не оставался один на один со своими проблемами», – сообщила Карелова РИА «Новости».

Сенатор добавила, что, с учетом масштабов распространения, его влияния на здоровье людей, рынок и экономику, создание системы реабилитации – «задача, которая требует оперативных и дорогостоящих системных действий на федеральном уровне».

«Врачи поликлиник, под чье наблюдение пациент попадает по выходу из больницы, должны владеть всеми необходимыми методиками, чтобы дать полезные рекомендации. Есть специальные гимнастики для восстановления ткани легких, правильного дыхания, восстановления двигательных функций, которые может делать человек и в домашних условиях. Большинство врачей этими методиками, к сожалению, пока не владеют», – сказала она.

В среду президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что руководство страны выделит финансирование для создания системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом.

Власти планируют заключить контракт на закупку необходимого оборудования, отметил он. «Для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, <…> здесь нужна специальная техника. Эти деньги выделяются», – подчеркнул глава государства.