 

“Горько!” Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине

30.06.2021, 19:46, Новости дня
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“20 лет назад у нас с Натальей была свадьба. 20 лет прошло быстро, но мы многое уже сделали, да, Наталья? Спасибо тебе за наших дочек и за то, что делаете меня счастливым. Люблю тебя, люблю вас. Сегодня мы повторим этот праздник! Очень хочется повторить эти эмоции, которые мы переживали 20 лет назад, когда решили создать семью!” – написал 45-летний Дядя Жора в Instagram.

К посту ведущий приложил архивные фото первой свадьбы.

“Горько! С юбилеем!” – в комментариях поздравила супругов певица Наталья Валевская.

“Поздравляем”, – написала еще одна певица Ирина Федишин.

“Какие вы молодцы!” – восхитился ведущий Андрей Джеджула.

“А вы совсем не изменились, счастья вашей семье”, – пожелала baba_marina__.

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A post shared by ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

Контекст:

Шоумен Дядя Жора (настоящее имя артиста – Вадим Мичковский) родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН “Три толстяка”. В 2008 году актер принимал участие в проекте “Танцюю для тебе” на телеканале “1+1”.

Вместе с женой артист воспитывает трех дочерей. В мае Дядя Жора сообщил, что врачи диагностировали у него инсульт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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