 

ГК “Нафтогаз України” начала подключать потребителей газа через “Дію”

30.06.2021, 19:46, Новости дня
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Отмечается, что подать заявку можно “в несколько кликов”, а ее обработка займет 10–15 минут. Сама процедура изменения газсбыта занимает до трех дней.  

Чтобы сменить поставщика газа, нужно зайти на сайт компании и подать заявку с помощью сервиса “Дія”, заполнить необходимые данные, сформировать заявление и подписать его удобным способом.

Контекст:

По состоянию на конец июня 2021 года ГК “Нафтогаз України” обслуживает 1,5 млн клиентов (около 13% розничного рынка), сообщается на сайте поставщика газа.

В конце апреля компания объявила свой годовой тариф на газ для населения с 1 мая, назвав его самым выгодным (7,96 грн за 1 м³).

В июле в месячном тарифе ГК “Нафтогаз України” установила цену на газ на уровне 13,13 грн за 1 м³. Для сравнения, месячные предложения других газсбытов варьируются от 7,99 грн до 15,5 грн за 1 м³.

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На начало 2021 года приложение установили 2,6 млн украинцев, на портале доступны 50 электронных услуг. Среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”, запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19. В приложении “Дія” также доступна услуга электронной подписи под названием “Дія.Підпис”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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