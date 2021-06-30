 

Зеленский: Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и на поддержку папы римского в привнесении мира на Донбасс

30.06.2021, 19:46, Новости дня
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Зеленский поздравил папу римского с праздником святых апостолов Петра и Павла. Он отметил, что Святой Престол “является мировым моральным авторитетом”.

Украинский президент отметил, что разговор проходит в период 20-й годовщины визита в Украину папы римского Иоана Павла II.

Как сообщили в пресс-службе, Зеленский напомнил слова папы римского, который считал, что Европа “должна дышать двумя легкими: западным и восточным”, и Украина, по словам украинского президента, является “неотъемлемым восточным легким Европы”. В контексте этих слов президент Украины сказал, что визит Франциска в Украину – “кислород, который так необходим”.

“Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины”, – сказал он.

Зеленский вновь пригласил Франциска в Украину.

Во время разговора собеседники отметили, что в Украине “нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры”, сообщила пресс-служба.

Зеленский поблагодарил Франциска за молитвы за мир и спокойствие в Украине. Он рассказал понтифику о событиях на востоке Украины, где в ходе войны Украина потеряла более 14 тыс. человек, а 1,5 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома.

“Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна”, – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что украинский народ ожидает беатификации митрополита Андрея Шептицкого. 

Контекст:

Папа римский Франциск пока не посещал Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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