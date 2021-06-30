Трансформирующийся из машины в самолёт и обратно AirCar совершил первый междугородний перелет

В Словакии зарегистрирован первый в истории междугородний воздушный перелет на автомобиле. Трансформирующийся из машины в самолёт и обратно AirCar преодолел путь в почти сотню километров всего за 35 минут.

Современные технологии достигли небывалого уровня, инженерам удалось воплотить сценарии, еще десятилетия назад считавшиеся фантастическими. Так, многие поколения грезили созданием автомобиля, который мог бы свободно превращаться при необходимости в воздушное судно. Сейчас мечты ученых и писателей воплощены в жизнь. Так, в Словакии подобный аппарат показал себя в действии, совершив перелет на расстоянии почти 100 километров.

Первый в истории развития технологий перелет автомобиля между городами вчера был произведен в Словакии. Для экспериментального рейса был использован рабочий прототип машины AirCar. Она отличается тем, что способна не только трансформироваться в воздушное судно, но и из самолета превращаться обратно в автомобиль. Причем на это преобразование расходуется всего три минуты. Экипаж уникального транспортного средства преодолел путь из города Нитры в столицу государства Братиславу. Расстояние между населенными пунктами составляет 96 километров, на перелет AirCar потратил всего 35 минут. Стоит отметить, что на сухопутном транспорте дорога отнимает не менее часа времени.

Силовая установка AirCar Prototype 1 состоит из мотора марки BMW мощностью в 160 лошадиных сил. На всякий случай в комплектации автомобиля предусмотрено наличие парашюта. Стоит отметить, что потенциально сухопутно-воздушный автомобиль способен подниматься на высоту до 2,5 тысячи метров. На этом уровне автомобиль двигается со скоростью 190 километров в час. Стоит отметить, что сейчас уже готовится второе поколение уникальной машины, двигатель AirCar Prototype 2 уже будет 300-сильным и сможет лететь со скоростью в 300 километров за час. Автосудно с дальностью полета до 1 тысячи километров получит сертификацию по стандарту EASA CS-23.

Источник: www.ixbt.com