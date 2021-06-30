 

Показаны рендеры смартфона Oppo A16 с тройной камерой и мощной батареей

30.06.2021, 19:42, Разное
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В Сети появились рендерные изображения нового смартфона от китайской компании Oppo. A16 получил от производителя тройную камеру, фронтальный объектив в вырезе и мощную батарею.
Блогер-инсайдер Эван Бласс, публикующийся под никнеймом @Evleaks, пользуется заслуженной популярностью в Сети за счет точных прогнозов. В своей новой публикации он обнародовал рендеры нового смартфона срендеценовой категории от китайского бренда Oppo. A16 предстал в дизайне черного, белого и голубого цветов со сканером отпечатков пальцев, вынесенном на боковую грань.

При этом фронтальный фото-видео-датчик расположен в каплевидном вырезе на дисплейной панели вверху посредине. Диагональ экрана при этом составляет 6,5 дюйма при соотношении длины и ширины в 163,78 на 75,62 миллиметра. Каким будет разрешение объективов основной камеры, точно не известно, однако их будет три.

Мощность и продуктивность Oppo A16 обеспечивается однокристальной восьмиядерной мобильной платформой Helio G35 от MediaTek с максимальной частотой ядер Cortex-A53 до 2,3 ГГц. Дополняет процессор ускоритель графики IMG PowerVR GE8320 GPU, модем 4G/LTE, и чип оперативной памяти объемом в 4 гигабайта.

Автономность аппарату придает аккумуляторная батарея вместительностью в 5 тысяч мА•ч, поддерживающая зарядку на 10 Ватт. «С коробки» устройство среднего ценового сегмента получит одиннадцатую генерацию операционной системы Android с фирменным интерфейсом ColorOS 11.1. Какой будет стоимость девайса при поступлении в продажу, пока не известно.

Источник: 3dnews.ru



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