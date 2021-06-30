 

Союз кинематографистов России запустил конкурс видеороликов “Хорошая история”

30.06.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов “Хорошая история”. Принять участие могут молодые режиссеры, студенты и выпускники киношкол, а также сотрудники некоммерческих организаций и те, кто неравнодушен к развитию благотворительности.

Можно снять что угодно: интервью, игровой фильм или воплотить другой жанр видео. Продолжительность ролика не должна быть больше пяти минут, а его тема – посвящена проекту, победившему в конкурсе президентских грантов. Заявки принимаются через платформу хорошаяистория.добраястрана.рф.

Главная цель конкурса – рассказать о социальных и культурных проектах и людях из некоммерческого сектора.

Работы участников будут оценивать режиссеры Александр Котт, Сергей Мирошниченко, Алексей Нужный, продюсер Алексей Лысенков, генеральный директор сети “Москино” Наталья Мокрицкая, председатель правления фонда “Круг добра” Александр Ткаченко и другие известные представители сферы кино и благотворительности.

Шорт-лист конкурса определят в сентябре 2021 года. Авторов лучших работ пригласят на фестиваль “Таврида.АРТ”, где свои мастер-классы проведут известные представители киноиндустрии.

Победителей наградят 11-13 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В те дни состоится вручение денежных призов. Призовой фонд “Хорошей истории” – один миллион рублей.

Конкурс проходит в
рамках проекта “Всероссийский молодежный кинофорум” Инициатива получила президентский
грант в размере 40 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / Все лучшие микрозаймы онлайн представлены в одном месте

24.06 / Мнение: “Великий урок истории”

11.08 / Цепкало: На сбежавшую в Литву Тихановскую было оказано давление

30.05 / Володин назвал важнейший закон месяца

10.02 / Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина: Сильно покраснел

26.01 / Состоялась совместная тренировка Министра спорта РФ, Президента AIBA и олимпийских чемпионов по боксу

07.10 / Эксперт: Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия белорусов

01.11 / Мнение: Новый взгляд на Анну Болейн

15.08 / “Смерть стоит того, чтобы жить”: Со дня гибели Виктора Цоя прошло 30 лет

26.05 / Мнение: О вопросах периодизации истории СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика