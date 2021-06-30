Жесткая посадка самолета в Подмосковье: пострадали двое человек

Легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку в подмосковном поселке Тураево под Лыткарино. Он приземлился в лесном массиве.

На борту воздушного судна находились двое человек, оба получили различные травмы. К счастью, вслед за аварийной посадкой не последовало возгорания, разрушений на земле также нет. По факту происшествия была назначена проверка, на место происшествия выехали сотрудники областных следственных органов, передаёт сайт “Подмосковье сегодня”.