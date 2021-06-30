Мнение: История 2.Х1 “Способ починки”
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Теперь вот эту задачу про косяк разбирайте, сравнивайте с предыдущей.
“В отношениях с одной женщиной у меня был большой косяк.
Это была не измена, а намного хуже.
Я всегда много косячил, в основном из-за алкоголя. Если бы я не косячил, меня бы любили больше.
Зато постоянные косяки научили меня быть хитрым. Я строил, но приходил черт и все разрушал. Приходилось придумывать, как быстро все починить.
Тот косяк был таким большим, что, когда я появился перед женщиной, она спросила, как я не побоялся прийти.
Она сказала, чтобы я убирался или она вызовет охрану. Эта женщина работала в правительстве и охрана у нее была.
А мне хотелось загладить косяк, потому что я был не прав. Я хотел продолжать отношения с ней.
Просить прощения было глупо. Если бы я просил прощения, я бы напоминал о своем косяке. И ее бы это только ожесточило.
– Я тебя люблю, – сказал я.
– Рома, уйди.
– Скажи, что ты меня не любишь.
– Я тебя не люблю.
– И не любила?
– Уходи.
– Мне нужно понять, что у тебя ко мне было.
– Зачем?
– Мне казалось, ты меня любишь.
– Сейчас не люблю.
– Но любила.
– Любила, но сейчас нет.
– Если ты любила меня, просто обними на прощанье.
– Нет.
– Ты говоришь нет, а на самом деле любила меня.
– Нет.
– А зачем ты говорила, что любишь?
– Рома, уйди.
– Если ты любила меня, не говори, что не любила.
– Я думаю, что ты подонок. И любить я тебя не могла.
– Не могла, но любила.
Я увидел, что взгляд ее немного смягчился, а линия губ стала не такой жесткой.
Тогда я встал на колени и обнял ее ноги. Я не притворялся, мне было жаль, что я такой урод.
Она не выдержала и погладила меня по голове.
– Мне тоже жаль. Но уходи.
– Я уйду, просто обними меня на прощанье.
Она обняла меня.
– Ты любишь меня, – сказал я ей.
– Нет.
– Любишь.
– Нет.
– Ты не хочешь, чтобы я уходил.
– Не хочу.
Тогда я тоже обнял ее, потом отнес на диван.
Мой косяк был прощен.
Я опробовал этот способ с разными женщинами и он редко меня подводил.
Опишите, в чем его суть.”
Источник: Эволюция
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