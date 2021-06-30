Мнение: История 2.Х1 “Способ починки”

Теперь вот эту задачу про косяк разбирайте, сравнивайте с предыдущей.

“В отношениях с одной женщиной у меня был большой косяк.

Это была не измена, а намного хуже.

Я всегда много косячил, в основном из-за алкоголя. Если бы я не косячил, меня бы любили больше.

Зато постоянные косяки научили меня быть хитрым. Я строил, но приходил черт и все разрушал. Приходилось придумывать, как быстро все починить.

Тот косяк был таким большим, что, когда я появился перед женщиной, она спросила, как я не побоялся прийти.

Она сказала, чтобы я убирался или она вызовет охрану. Эта женщина работала в правительстве и охрана у нее была.

А мне хотелось загладить косяк, потому что я был не прав. Я хотел продолжать отношения с ней.

Просить прощения было глупо. Если бы я просил прощения, я бы напоминал о своем косяке. И ее бы это только ожесточило.

– Я тебя люблю, – сказал я.

– Рома, уйди.

– Скажи, что ты меня не любишь.

– Я тебя не люблю.

– И не любила?

– Уходи.

– Мне нужно понять, что у тебя ко мне было.

– Зачем?

– Мне казалось, ты меня любишь.

– Сейчас не люблю.

– Но любила.

– Любила, но сейчас нет.

– Если ты любила меня, просто обними на прощанье.

– Нет.

– Ты говоришь нет, а на самом деле любила меня.

– Нет.

– А зачем ты говорила, что любишь?

– Рома, уйди.

– Если ты любила меня, не говори, что не любила.

– Я думаю, что ты подонок. И любить я тебя не могла.

– Не могла, но любила.

Я увидел, что взгляд ее немного смягчился, а линия губ стала не такой жесткой.

Тогда я встал на колени и обнял ее ноги. Я не притворялся, мне было жаль, что я такой урод.

Она не выдержала и погладила меня по голове.

– Мне тоже жаль. Но уходи.

– Я уйду, просто обними меня на прощанье.

Она обняла меня.

– Ты любишь меня, – сказал я ей.

– Нет.

– Любишь.

– Нет.

– Ты не хочешь, чтобы я уходил.

– Не хочу.

Тогда я тоже обнял ее, потом отнес на диван.

Мой косяк был прощен.

Я опробовал этот способ с разными женщинами и он редко меня подводил.

Опишите, в чем его суть.”