 

Мнение: Германия бежала из Афганистана

30.06.2021, 19:30, Разное
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Германия официально покинула Афганистан. Вчера последний немецкий солдат оккупационного контингента вылетел из страны вместе с остатками оборудования. После того, как гегемон принял окончательное решение валить из Афганистана, сателлиты обгоняя друг друга устремились на выход.
Никто кроме Турции особого желания остаться в чудесном Афганистане будущего не изъявил, и то, у Эрдогана совсем другие планы на тему Афганистана, никак не связанные с "афганской демократией".

Бегство немцев происходит на фоне продолжающегося наступления Талибана, который захватывает все новые и новые районы, пленных, технику и трофеи. Спорадические контрудары правительства приносят локальные успехи на фоне продолжающегося развала контроля в большинстве провинций страны.

Видео.

На въезде в столицу провинции Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409753264678227970
Брошенный опорник в Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1410122517390499840
Центр Хошаменда после подрыва смертника и занятия базы талибами – https://twitter.com/RisboLensky/status/1410118360378003469
Трофеи захваченные в Кундузе – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409906763273547778
Брошенная армией база Гелан в провинции Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409903724932239360
Боевики Талибана на трофейных "Хамви" входят в Бараки Барак (Логар) – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409883694714732550
Брошенная база Мукур (Газни) https://twitter.com/RisboLensky/status/1409756322703290373
Уничтоженные Хамви недалеко от столицы провинции Гельменд – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409755991584002050
Брошенная база рядом с столицей провинции Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409755593204699136
Сдача в плен солдат базы Хакрез (Кандагар) – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409754576480256006
Талибы в Андхое (Фарьяб) – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409584020732579841
Брошенные Хамви в провинции Балх – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409392128522960896
Брошенный опорник в провинции Пактия – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409391194744963075
Брошенная база в провинции Балх – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409216211746013185

И так далее и тому подобное.

Фотографии.


Захваченный талибами БТР в провинции Вардак.


Трофейная гаубица (Балх).


Брошенный "Хамви". Там же.


Райцентр Кайдар, провинция Балх.


Сдавшиеся в плен ополченцы в провинции Фарьяб.


Их оружие.


Солдаты бежавшие с базы Хакрез в пустыню сдались талибам после того, как получили гарантии безопасности.


Захваченный опорник к западу от Газни.


Вид на столицу провинции Газни.


Трофеи в Гельменде.


Трофеи в провинции Балх.


Трофеи в Аскаре (Газни).


Фотосессия у ворот провинции Газни.


Смешная обложка Time "Последние дни Талибана".

Источник: Colonel Cassad



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