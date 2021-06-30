Мнение: Германия бежала из Афганистана

Германия официально покинула Афганистан. Вчера последний немецкий солдат оккупационного контингента вылетел из страны вместе с остатками оборудования. После того, как гегемон принял окончательное решение валить из Афганистана, сателлиты обгоняя друг друга устремились на выход.

Никто кроме Турции особого желания остаться в чудесном Афганистане будущего не изъявил, и то, у Эрдогана совсем другие планы на тему Афганистана, никак не связанные с "афганской демократией".

Бегство немцев происходит на фоне продолжающегося наступления Талибана, который захватывает все новые и новые районы, пленных, технику и трофеи. Спорадические контрудары правительства приносят локальные успехи на фоне продолжающегося развала контроля в большинстве провинций страны.

Видео.

На въезде в столицу провинции Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409753264678227970

Брошенный опорник в Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1410122517390499840

Центр Хошаменда после подрыва смертника и занятия базы талибами – https://twitter.com/RisboLensky/status/1410118360378003469

Трофеи захваченные в Кундузе – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409906763273547778

Брошенная армией база Гелан в провинции Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409903724932239360

Боевики Талибана на трофейных "Хамви" входят в Бараки Барак (Логар) – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409883694714732550

Брошенная база Мукур (Газни) https://twitter.com/RisboLensky/status/1409756322703290373

Уничтоженные Хамви недалеко от столицы провинции Гельменд – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409755991584002050

Брошенная база рядом с столицей провинции Газни – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409755593204699136

Сдача в плен солдат базы Хакрез (Кандагар) – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409754576480256006

Талибы в Андхое (Фарьяб) – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409584020732579841

Брошенные Хамви в провинции Балх – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409392128522960896

Брошенный опорник в провинции Пактия – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409391194744963075

Брошенная база в провинции Балх – https://twitter.com/RisboLensky/status/1409216211746013185

И так далее и тому подобное.

Фотографии.



Захваченный талибами БТР в провинции Вардак.



Трофейная гаубица (Балх).



Брошенный "Хамви". Там же.



Райцентр Кайдар, провинция Балх.



Сдавшиеся в плен ополченцы в провинции Фарьяб.



Их оружие.



Солдаты бежавшие с базы Хакрез в пустыню сдались талибам после того, как получили гарантии безопасности.



Захваченный опорник к западу от Газни.



Вид на столицу провинции Газни.



Трофеи в Гельменде.



Трофеи в провинции Балх.



Трофеи в Аскаре (Газни).



Фотосессия у ворот провинции Газни.



Смешная обложка Time "Последние дни Талибана".

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