 

Проблемы со сном и низкая физическая активность оказались «смертельным оружием»

30.06.2021, 18:56, Разное
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Ученые из Сиднейского университета решили выяснить, могут ли проблемы со сном и малоподвижный образ жизни, которые независимо друг от друга являются серьезными факторами риска смерти и различных заболеваний, оказывать комбинированный негативный эффект. Для этого они воспользовались данными биобанка Великобритании, отслеживающего состояние здоровья более полумиллиона британцев с 37 до 73 лет. В выборку попали 380 тысяч человек, представивших данные о своей еженедельной физической активности и качестве сна.

Уровень физической активности оценивался в соответствии с рекомендациями ВОЗ, согласно которым необходимо уделять не менее 150-300 минут умеренным аэробным нагрузкам или 75-150 — интенсивным. Качество сна участников исследования ученые определяли по шкале от 0 до 5. На основе полученных данных специалисты получили различные комбинации физической активности и сна.

Затем ученые проследили состояние здоровья и смертность среди добровольцев за 11-летний период, уделив внимание случаям сердечно-сосудистых и онкологическими заболеваний. За это время умерли 15,5 тысяч человек, из них около 4,1 тысячи — от болезней сердца и сосудов, и еще 9 тысяч — от рака.

По сравнению с участниками с «эталонными» показателями физической активности и качества сна у людей, которые плохо спят и ведут малоподвижный образ жизни, риск смерти от любых причин оказался повышен на 57%. У них также оказался наибольший риск смерти от любого типа сердечно-сосудистых заболеваний (на 67%), от любого типа рака (на 45%), причем от рака легких — на 91%. Кроме того, низкий уровень физической активности усилил негативную связь между плохим сном и всеми последствиями для здоровья, за исключением инсульта.

В то же время, ученые обнаружили, что «физическая активность в рамках рекомендаций ВОЗ или выше ликвидировала большую часть опасных последствия связи плохого сна и смертности». 

Самые высокие шансы прожить долгую и здоровую жизнь имели финансово обеспеченные женщины с нормальным индексом массы тела, которые не имеют проблем со сном, физически активны, никогда не курили, не работали посменно, потребляют минимум алкоголя и включают в свой рацион достаточно овощей и фруктов.

«Эти результаты свидетельствуют о вероятном синергетическом эффекте, который взаимодействии между двумя этими факторами. Оба они имеют решающее значение для здоровья, но, к сожалению, наше общество страдает как от низкой физической активности, так и от плохого сна», — сообщили авторы исследования.



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