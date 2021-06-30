Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи.

«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии… Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве.

У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V».